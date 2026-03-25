Vlăduța Lupău, scandal în avion. Ce a scos-o din sărite pe artistă în timpul zborului: „Am făcut un circ...”

Vlăduța Lupău a povestit în mediul online despre experiența pe care a avut-o în timpul unui zbor. Mai mult, artista a dezvăluit că s-a lăsat cu un scandal de zile mari în avion. Iată care este motivul.

Vlăduța Lupău a trecut prin momente tensionate la bordul unui avion. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, cântăreața nu a ezitat să le povestească fanilor despre evenimentul neplăcut de care a avut parte.

De curând, vedeta s-a lovit de o situație delicată în timpul unui zbor, atunci când micuții ei dormeau. Aceasta a explicat, fără ezitare, că o simplă regulă a reușit să o scoată din sărite în doar câteva clipe.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Vlăduța Lupău călătorește des cu avionul. Aceasta alege un astfel de mijloc de transport când are eveniment, dar și când trebuie să meargă în vacanțe alături de familie.

Recent, artista a povestit despre experiența pe care a avut-o în timp ce se afla cu cei mici la bordul unei aeronave. Mai mult, vedeta a precizat că un simplu gest al unei stewardese a scos-o din sărite.

Vlăduța Lupău și-a stăpânit cu greu nervii atunci când a văzut că însoțitoarea de bord îi verifică centura băiețelului ei care dormea. Odată trezit, micuțul a început să plângă și să se agite pe scaun.

Vedeta a mărturisit că înțelege toate regulile impuse în avion, însă insistențele personalului au enervat-o. Așadar, aceasta a răbufnit atunci când tensiunile au atins cote maxime, făcând un scandal de proporții.

„Atât îmi este de ciudă când copiii dorm, și mai ales pe zborurile astea de noapte (…) Și vine stewardesa și trebuie să-i pună centura, și atât te freacă să-i pui centura (…) Atât te învârte, te freacă, până te trezește (…) Aveți dreptate, e obligatoriu, sunt reguli pe care trebuie să le respectăm toți, doar că mie mi-e ciudă pe chestia asta (…) Bine, am făcut un circ de trebuia să aterizeze avionul, noroc că a fost la aterizare”, a povestit Vlăduța Lupău pe contul de Instagram, potrivit click.ro.

„După aceea, oricum au adormit, nu am avut probleme. Au adormit așa, pe la 03:00 noaptea. Dar asta dacă aș putea să o elimin… că oricum eu îl țin”, a mai adăugat interpreta de muzică populară, conform sursei citate mai sus.