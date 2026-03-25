Vlăduța Lupău, scandal în avion. Ce a scos-o din sărite pe artistă în timpul zborului: „Am făcut un circ..."

Vlăduța Lupău a povestit în mediul online despre experiența pe care a avut-o în timpul unui zbor. Mai mult, artista a dezvăluit că s-a lăsat cu un scandal de zile mari în avion. Iată care este motivul.

Publicat: Miercuri, 25 Martie 2026, 14:59 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 15:57
Vlăduța Lupău a povestit în mediul online despre experiența pe care a avut-o în timpul unui zbor | Instagram

Vlăduța Lupău a trecut prin momente tensionate la bordul unui avion. Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale, cântăreața nu a ezitat să le povestească fanilor despre evenimentul neplăcut de care a avut parte.

Citește și: Cum arată Vlăduța Lupău în costum de baie după două nașteri. Ipostazele în care s-a fotografiat pe plaja din Maldive

De curând, vedeta s-a lovit de o situație delicată în timpul unui zbor, atunci când micuții ei dormeau. Aceasta a explicat, fără ezitare, că o simplă regulă a reușit să o scoată din sărite în doar câteva clipe.

Vlăduța Lupău a făcut un scandal uriaș în avion. Care este motivul

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Vlăduța Lupău călătorește des cu avionul. Aceasta alege un astfel de mijloc de transport când are eveniment, dar și când trebuie să meargă în vacanțe alături de familie.

Recent, artista a povestit despre experiența pe care a avut-o în timp ce se afla cu cei mici la bordul unei aeronave. Mai mult, vedeta a precizat că un simplu gest al unei stewardese a scos-o din sărite.

Vlăduța Lupău și-a stăpânit cu greu nervii atunci când a văzut că însoțitoarea de bord îi verifică centura băiețelului ei care dormea. Odată trezit, micuțul a început să plângă și să se agite pe scaun.

Citește și: Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat artista

Vedeta a mărturisit că înțelege toate regulile impuse în avion, însă insistențele personalului au enervat-o. Așadar, aceasta a răbufnit atunci când tensiunile au atins cote maxime, făcând un scandal de proporții.

„Atât îmi este de ciudă când copiii dorm, și mai ales pe zborurile astea de noapte (…) Și vine stewardesa și trebuie să-i pună centura, și atât te freacă să-i pui centura (…) Atât te învârte, te freacă, până te trezește (…) Aveți dreptate, e obligatoriu, sunt reguli pe care trebuie să le respectăm toți, doar că mie mi-e ciudă pe chestia asta (…) Bine, am făcut un circ de trebuia să aterizeze avionul, noroc că a fost la aterizare”, a povestit Vlăduța Lupău pe contul de Instagram, potrivit click.ro.

„După aceea, oricum au adormit, nu am avut probleme. Au adormit așa, pe la 03:00 noaptea. Dar asta dacă aș putea să o elimin… că oricum eu îl țin”, a mai adăugat interpreta de muzică populară, conform sursei citate mai sus.

Gabriela Prisăcariu a ajuns la spital cu fiul ei. Cum se simte acum Tiago...
AS.ro Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
Observatornews.ro Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Antena 3 Un bărbat care a intrat noaptea în casa unei femei și i-a supt degetele de la picioare a fost pedepsit cu 6 ani de închisoare, în SUA Un bărbat care a intrat noaptea în casa unei femei și i-a supt degetele de la picioare a fost pedepsit cu 6 ani de închisoare, în SUA
SpyNews Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..."

Câți bani plătește Nidia Moculescu la bancă pentru ratele tatălui ei. Cu ce datorii a rămas fiica lui Horia Moculescu
Câți bani plătește Nidia Moculescu la bancă pentru ratele tatălui ei. Cu ce datorii a rămas fiica lui Horia...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Ce avere ar avea Rareș Cojoc
Cât de bogat este, de fapt, fostul soț al Andreei Popescu. Ce avere ar avea Rareș Cojoc
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor de telenovele
William Levy ar fi îndrăgostit „cu adevărat” de Jenifer Camacho. Cine este noua parteneră a faimosului actor... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după care îi jefuia 
O fostă însoțitoare de zbor este acuzată că ademenea bărbați mai în vârstă pe aplicații de dating după... Antena3.ro
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor useit
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății
Salariile medicilor ar putea fi stabilite în funcție de performanță! Ce schimbări anunță ministrul Sănătății BZI
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30%
Minerii au ajuns din nou la București. Energia României se prăbușește cu 30% Jurnalul
Legea femicidului a fost adoptată de Parlamentul României. Pedepse dure pentru agresori și protecție extinsă pentru victime
Legea femicidului a fost adoptată de Parlamentul României. Pedepse dure pentru agresori și protecție extinsă... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică
Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Vânt și ploi moderate până duminică Observator
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom
Cauze ale senzației de amețeală. Ce poate provoca acest simptom MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament
Psoriazisul în sarcină: efecte asupra sarcinii și modalități de tratament DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii
Milioane de telefoane iPhone ar putea fi în pericol. Cum se pot proteja utilizatorii UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
