Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 31 iulie 2022. Sașa Ciobanu vs. Mahmoud Chaher, duelul care stârnit controverse

Tensiunea atinge cote maxime în această seară la Stand-Up Revolution pentru că aflăm primii finaliști. Și regulile s-au schimat puțin și începând cu această etapă, echipele formate din câte doi dueliști vor fi alese din toate cele patru echipe.

Și Ilona Brezoianu și Șerban Copoț au un rol nou, în această etapă. Cei doi prezentatori ai show-ului de stand-up trag la sorți dueliștii din semifinale. Astfel, Ilona extrage numele juratului dintr-un bol, apoi Serban extrage concurentul din echipa juratului respectiv și procedeul se repetă pentru a afla cine este adversarul și din echipa cui face parte.

Duelul dintre Sașa Ciobanu și Mahmoud Chaher i-a surprins pe jurații

„Eram la un moment dat la un festival care se numește Street Food, e de mâncare și am văzut o bătrânică de vreo 70, 80 de ani aproape care era foarte ofticată pe festival și nu știam de ce. Eu ca un om cu bun simț am vrut să mă bag în seamă, am văzut că a transpirată de nervi și zic: Doamnă, de ce sunteți supărată?. Ea zice: „Păi, ăsta nu e un festival care se ține în România? De ce scrie în engleză? Mă mir că la 70,80 de ani știa engleză și i-am zis: Doamnă, știti ceva? Nu mai fiți hateriță”, a povestit Sașa Ciobanu, din echipa lui Costel.

Totuși, încheierea lui a fost cea care a stârnit hohote de râs. „Punch-ul este foarte slab, dar eu vă mulțumesc din suflet. Ați fost cei mai mișto oameni și dacă trec mai departe și dacă nu”, a fost replica la care Vio nu și-a mai putut stăpâni râsul.

Mahmoud Chaher, concurentul din echipa lui Teo a intra în scenă plin de încredere și cu glumele la el.

„Mi s-a spus că trebuie să pregătesc un text foarte repede pentru a intra în această bătălie și m-am panicat. Dacă Șerban Copoț ar fi fost în locul meu ce ar fi făcut ca să scrie un text repede? Poate ar fi învățat repede să scrie. Șerbane, nu te supăra că nici eu nu am facultate, stai liniștit. Doar că eu știu ce urmează după litera „M””, a spus el

Asta a fost o glumă de tip românesc, pentru că știu că vouă vă place „băscălie”, ceea ce nu prea merge la noi în Siria pentru că știm ce urmează după. Și dacă nu mă credeți, puteți să mergeți acolo în vizită. Am auzit că acum chiar e un city break”, a fost gluma care primit aplauze.

Jurizare Sașa Ciobanu vs. Mahmoud Chaher la Stand-Up Revolution

„Foarte simpatic Sasha, în schimb, probleme pe material, adică la fiecare glumă se simțea că nu e dusă până la capăt. În schimb finalul ăla mi-a plăcut. Mahmoud, te-ai dus în zona mai de roast, nu foarte potrivită, dar nu vreau să vezi în mine un dușman”, a spus Vio.

Sașa Ciobanu și Mahmoud Chaher au avut parte și de o jurizare surpriză pentru că în public de afla și Maria Popovici, Micu, Bogdan Mălăele și Gabriel Gherghe.

Cei patru comedianți au avut un schimb de replici savuros cu jurații, iar sala a răsunat de râsete. „Nu mai râdeți cu râsul tatălui, vă rog”, i-a spus Dan Badea fiului lui Horațiu Mălăele.

„Mi-a plăcut foarte mult de Sasha. Chestia aia de la final a fost foarte slab, dar foarte bun”, a spus comediantul.

„Mie mi-a plăcut mai mult Sasha, e genul de om care când o dă prost pare că așa a vrut să o dea. Dar foarte tare amândoi, să mai veniți!”, a completat și Gabriel Gherghe.

„Ar trebui să țin cu cel din echipa mea, dar Sasha, vreau mai mult de la tine. Mi-ar plăcea foarte mult să fie construcție și să văd că știi ce faci. Momentat e doar șarm. Mahmoud a venit cu glume”, a comentat și Costel.

În urma comentariilor, publicul a votat iar primul finalist de la Stand-Up Revolution sezonul 1 este Sasha Ciobanu, concurentul din echipa lui Costel.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.