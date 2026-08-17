Summer Well si-a incheiat editia aniversara de 15 ani dupa trei zile in care muzica, arta, designul si energia publicului au construit, impreuna, un nou capitol din povestea festivalului.

3 zile. 15 ani de Summer Well. Un weekend care ramane cu noi | antena 1

Zeci de mii de participanti au trecut, in fiecare dintre cele trei zile, prin Domeniul Stirbey, pentru un line-up care a pus impreuna nume consacrate, artisti emergenti si proiecte care imping limitele dintre genuri. Trei scene, zeci de show-uri si un public care a stiut sa-si gaseasca propriul ritm au facut din editia din acest an una dintre cele mai speciale din istoria Summer Well.

Pe Orange Main Stage, editia aniversara a inceput cu Vicky Sometani si DE'WAYNE si a continuat cu Charlotte Cardin, care a adus pe scena mixul sau recognoscibil de vulnerabilitate, pop si intensitate. Two Feet a inchis prima seara intr-o atmosfera dark si magnetica.

Ziua a doua a venit cu Rikas, Jungle by Night si Noga Erez, inainte ca Palaye Royale sa duca energia festivalului la un alt nivel. Iar intr-unul dintre momentele speciale ale editiei, Delia & Orchestra Simfonica Bucuresti au transformat festivalul intr-un spatiu de intalnire intre pop, muzica orchestrala si emotie live.

Ultima zi a apartinut unor artisti precum Jalen Ngonda, Nation of Language si Fat Dog, dar si, mai ales, Nick Cave & The Bad Seeds, care au oferit unul dintre show-urile definitorii ale editiei. Intens, magnetic si aproape hipnotic, concertul a transformat ultima seara intr-un moment colectiv greu de uitat.

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Pe Sunset Stage by ING x VISA, Summer Well a continuat sa puna spotlight-ul pe artisti si sound-uri care merita descoperite. Luana Genevieve, Bianca Oance, Nu Genea, On The Block, Zep, +SHE+, Chalk si Yasmine Hamdan au traversat registre de la indie si alternative la electronic, experimental si influente globale, construind un soundtrack diferit pentru fiecare moment al zilei.

Pentru al treilea an, Electro Punk Club, imaginat de colectivul Space Objekt, a functionat ca un univers separat in interiorul festivalului. Getchoo, The Molotovs, Tourist, Tigercub, Armand Popa si Sailor Honeymoon au dus mai departe mixul de punk, electronica si alternative, intr-un spatiu inspirat de energia underground a Los Angeles-ului anilor ’70 si reinterpretat prin estetica prezentului.

Dar Summer Well nu se termina la ultima piesa.

In cei 15 ani de existenta, festivalul a crescut intr-un ecosistem in care muzica este doar unul dintre punctele de plecare. Anul acesta, instalatiile si arhitectura temporara create de Space Objekt, zonele de party, experientele de brand, food & drinks, spatiile de relaxare si toate lucrurile care se intampla intre concerte au completat un weekend construit pentru explorare, intalniri si descoperiri.

15 ani de Summer Well inseamna 15 ani de a construi un spatiu in care cultura nu trebuie explicata. Se intampla.

„Summer Well a crescut impreuna cu publicul sau si cred ca asta este una dintre cele mai importante reusite ale festivalului. La 15 ani, nu sarbatorim doar un numar, ci o comunitate care a ramas curioasa, atenta si deschisa catre nou. Faptul ca publicul continua sa descopere artisti, experiente si perspective noi, an dupa an, ne confirma ca Summer Well este mai mult decat un festival – este un context cultural care continua sa evolueze.”

— Claudia Cramaroc, Manager Comunicare si Marketing

Experienta Summer Well este construita impreuna cu partenerii care, an de an, contribuie la universul festivalului. In 2026, Orange, glo™, ING, Peroni Nastro Azzurro, Ursus, Bacardi, Martini, Jagermeister, Jack Daniel’s, Mega Image, Pepsi, Fashion Days, alpro, Transalpina, vitamin aqua, Lay’s, e-on, Academia De Studii Economice Bucuresti, FABIZ, Bucharest Business School, biciclop, syoss, InterContinental Athénée Palace, Secom, Merrell au fost parte din cea de-a 15-a editie Summer Well.

Pentru cei care au fost la Stirbey in acest weekend, pentru cei care au descoperit un artist nou, au prins un concert pe care nu-l aveau in plan, au dansat pana tarziu sau pur si simplu si-au gasit locul intr-un colt al domeniului, multumim ca ati facut parte din poveste.

Biletele Super Early Bird sunt deja disponibile pe www.summerwell.ro.

Despre Summer Well:

Mai mult decat un festival de muzica, Summer Well este o intreaga experienta ce va avea loc in perioada 13-15 august 2027, intr-o locatie unica, ce ne este casa inca de la prima editie - Domeniul Stirbey din Buftea.

www.summerwell.ro

www.tiktok.com/@summerwellfestival

https://www.instagram.com/summerwellfest/

https://www.facebook.com/SummerWellFestival/

Contact de presa:

Iulian Iovanescu | [email protected]