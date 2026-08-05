Countdown-ul aproape s-a încheiat. În doar câteva zile, Domeniul Știrbey din Buftea devine din nou locul în care zeci de mii de oameni vin pentru trei zile de muzică, artă, nopți lungi și experiențe care definesc vara.

Tot ce trebuie să știi înainte de Summer Well 2026. Ghidul complet pentru ediția aniversară de 15 ani | antena 1

La 15 ani de la prima ediție, Summer Well revine cu un line-up eclectic și un univers construit în jurul culturii contemporane.

Înainte să-ți alegi primul concert și primul spot de apus, iată tot ce trebuie să știi pentru un weekend fără surprize.

Aplicația Summer Well – festivalul, direct în buzunarul tău

Primul lucru pe care merită să-l faci înainte de festival este să descarci aplicația Summer Well, disponibilă în App Store și Google Play.

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Aici vei găsi programul complet pe zile, harta festivalului, zonele de food & drinks, activitățile de entertainment, informațiile utile și biletele achiziționate online. Activează notificările pentru a primi în timp real toate update-urile importante pe parcursul festivalului.

Biletul de acces

Fiecare participant trebuie să prezinte propriul bilet la intrare, în format digital sau tipărit. Dacă vii împreună cu prietenii, asigură-te că fiecare persoană are acces la propriul bilet înainte de a ajunge la festival.

Ridică-ți brățara înainte de festival

Dacă ești dintre cei mai bine pregătiți, poți ridica, între 3 și 6 August, brățara din:

Orange Shop Victoriei (9:00 – 18:00)

Orange Shop Plaza (12:00 – 20:00)

Orange Shop Park Lake (12:00 – 20:00)

Începând cu luni, 3.08, bățările pot fi comandate și prin aplicația WOLT.

Între 3 și 6 august: 10:00 – 20:00

Vineri, 7 august: 10:00 – 13:00

Ridicarea brățărilor înainte de festival se poate face exclusiv de către deținătorii de abonamente sau invitații de tip full pass.

Accesul în festival

Intrarea în festival se face, ca în fiecare an, din strada Oltului.

Program acces:

Vineri: începând cu ora 16:00

Sâmbătă și duminică: începând cu ora 14:00

Pentru o experiență cât mai relaxată, organizatorii recomandă sosirea cât mai devreme, în special în prima zi de festival.

Accesul participanților este permis până la ora 23:30 în fiecare dintre cele trei zile.

Persoanele acreditate (presă, parteneri și guestlist) își pot ridica acreditările zilnic între orele 08:00 și 20:00, procesarea acestora încheindu-se după ora 20:00.

Festivalul rămâne deschis parțial până la ora 05:00 dimineața.

Cum ajungi la Summer Well

Autobuz

Cursele speciale pleacă din București, din apropierea stației de metrou Străulești, la intervale de aproximativ 15–30 de minute.

Primele plecări:

Vineri – 15:30

Sâmbătă și duminică – 13:30

Ultima cursă de întoarcere din Buftea este la ora 04:00.

Biletul poate fi cumpărat online.

Tren

Ruta Gara de Nord – Buftea durează mai puțin de 20 de minute.

De la Gara Buftea până la Domeniul Știrbey sunt aproximativ 30 de minute de mers pe jos. Participanții trebuie însă să țină cont că nu există trenuri de întoarcere pe timpul nopții.

Bicicletă

Cei care aleg transportul alternativ vor găsi o parcare special amenajată pentru biciclete chiar la intrarea în festival.

Mașină personală

Organizatorii recomandă utilizarea transportului public sau a curselor speciale dedicate festivalului, întrucât nu există parcare destinată publicului.

Dacă alegi totuși să vii cu mașina, sunt recomandate rutele alternative Chitila – Buftea sau Corbeanca – Buftea.

Puncte de prim ajutor

Mai multe puncte medicale vor fi disponibile în interiorul festivalului și vor fi marcate pe harta din aplicația Summer Well.

Top-up rapid pentru plăți în festival

Brățara de acces include un cod PIN care permite alimentarea online a contului, direct pe platforma Summer Well.

Solicitările pentru refund online pot fi făcute până pe 14 august.

Suma minimă rambursabilă online este de 20 lei. Pentru sumele mai mici, rambursarea se realizează fizic, în festival.

Refund-ul online este disponibil doar pentru biletele înregistrate în platforma dedicată de top-up.

Câteva reguli importante

Pentru o experiență sigură și plăcută pentru toți participanții, organizatorii recomandă consultarea secțiunii de întrebări frecvente și a regulamentului festivalului înainte de sosire.

Participanții minori trebuie să aibă asupra lor documentele necesare de identificare, iar cei cu vârsta de peste 12 ani trebuie să prezinte și declarația completată și semnată de părinte sau tutorele legal.

Toți participanții vor fi supuși unui control de securitate la intrare. Refuzul acestuia atrage imposibilitatea accesului în festival.

De asemenea, Summer Well promovează un mediu sigur și responsabil, iar consumul de substanțe interzise este strict interzis.

Regulamentul complet, împreună cu lista obiectelor permise și interzise, poate fi consultat pe site-ul oficial al festivalului.

Un festival construit împreună cu partenerii săi

Summer Well 2026 este un festival Orange, susținut de parteneri care contribuie la experiența ediției aniversare: glo™, ING, Peroni Nastro Azzurro, Ursus, Bacardi, Martini, Jagermeister, Jack Daniel’s, Mega Image, Pepsi, Fashion Days, alpro, Transalpina, vitamin aqua, Lay’s, e-on, Academia de Studii Economice din Bucuresti, FABIZ, Bucharest Business School, biciclop, syoss, InterContinental Athénée Palace, Secom.

Abonamentele sunt disponibile pe summerwell.ro la prețul de 513 lei. De asemenea, pot fi achiziționate bilete de o zi la prețul de 351 lei pentru vineri și sâmbătă, respectiv 426.6 lei pentru duminică.

Despre Summer Well

Între 7 și 9 august 2026, Summer Well celebrează 15 ani de la prima ediție și revine pe Domeniul Știrbey din Buftea cu un program care depășește conceptul clasic de festival de muzică. Cele trei scene, instalațiile de artă, zonele de party, experiențele gastronomice, spațiile de relaxare și activările curatoriate transformă fiecare ediție într-o experiență culturală completă, construită pentru o comunitate care caută mai mult decât un line-up.

www.summerwell.ro

www.tiktok.com/@summerwellfestival

https://www.instagram.com/summerwellfest/

https://www.facebook.com/SummerWellFestival/

Contact de presă:

Iulian Iovănescu | [email protected]