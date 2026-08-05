Victoria echipei roșii a readus egalitatea! Diseară, la Antena 1, la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, aflăm cine câștigă

Provocările continuă la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, unde concurenții descoperă, zi de zi, că nimic nu este previzibil atunci când Nea Mărin pregătește probele.

Între competiție, momente de voie bună și situații care îi scot din rutina de zi cu zi, vedetele trăiesc o experiență pe care cu siguranță nu o vor uita prea curând. În această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, îi așteaptă noi surprize și provocări!

La o păstrăvărie plină de pește, cele două echipe au avut parte de o probă care le-a pus la încercare atât îndemânarea, cât și spiritul de echipă. În timp ce unii concurenți și-au pregătit undițele, ceilalți au intrat în apă hotărâți să adune cât mai mult pește și să își conducă echipa spre victorie. Deși are fobie de pește, Sonny Medini și-a învins teama și a dat tot ce a avut mai bun pentru a-și ajuta colegii. Pe de altă parte, Bogdan de la Ploiești s-a declarat extrem de norocos atunci când vine vorba de pescuit!

În timp ce Emy Alupei și Jean de la Craiova, respectiv Bogdan de la Ploiești și Liviu Vârciu, au rămas pe marginea bazinului pentru a pregăti undițele, colegii lor au intrat în apă și au tras din greu pentru a prinde cât mai mult pește cu ajutorul plaselor. După o probă plină de suspans, momente amuzante și răsturnări de situație, echipa roșie a reușit să se impună și să restabilească egalitatea, ducând scorul etapei la 1-1.

După încheierea probei, Bogdan de la Ploiești, Cristina Pucean, Emy Alupei și Jean de la Craiova au ajuns la o fabrică de conserve, unde au avut parte de o experiență cu totul diferită de ceea ce trăiesc în mod obișnuit. În timp ce pierzătorii au fost puși să curețe peștele prins chiar de ei, câștigătorii s-au bucurat de o masă bine meritată. În același timp, ceilalți patru concurenți, atât din echipa câștigătoare, cât și din cea învinsă, au participat la o sesiune de pescuit industrial. Spre deosebire de alte seri, ziua nu s-a încheiat în jurul mesei. Epuizați după toate provocările pregătite de Nea Mărin, concurenții au mers direct la odihnă, pregătindu-se pentru următoarea probă.

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Relaxarea rămâne, deocamdată, în așteptare! În doar câteva ore, Nea Mărin dă o nouă trezire matinală, iar cele două echipe pornesc într-o ultimă confruntare, decisivă pentru câștigarea etapei. După ce scorul a ajuns la egalitate, totul se joacă în această seară. Vor reuși Sonny, Rikito, Emy Alupei și Jean de la Craiova să își ia revanșa sau echipa roșie își va continua parcursul bun și va pune mâna pe victorie? Răspunsul vine în această seară, de la ora 20:30, la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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