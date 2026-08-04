Jurații Chefi la cuțite revin la Festivalul Summer Well săptămâna aceasta, între 7 și 9 august

Totul se va întâmpla cu porție dublă de voie bună și un meniu irezistibil la standul show-ului culinar.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vor fi prezenți la întâlnirea cu publicul de la Festivalul Summer Well, pe Domeniul Știrbey din Buftea, la finalul acestei săptămâni, pregătiți să transforme standul Chefi la cuțite într-un punct de atracție unde fanii emisiunii se vor putea delecta cu cele mai savuroase gustări.

Astfel, după experiența de anul trecut, care a adus o explozie de bucurie la standul Chefi la cuțite, jurații revin la Domeniul Știrbey, acolo unde vor trăi atmosfera magică a celebrului festival și vor prepara live pentru cei prezenți cele mai delicioase gustări festivaliere, gândite de ei special pentru acest eveniment.

Cei prezenți la standul show-ului culinar de la Festivalul Summer Well vor avea astfel ocazia să-i vadă pe cei patru jurați în acțiune, să simtă vibrația din ringul amuletelor, să deguste preparatele Chefilor și să se bucure de sesiuni foto și de autografe. La Domeniul Știrbey urmează, așadar, între 7 și 9 august, trei seri de întâlniri memorabile cu jurații celui mai iubit show culinar din România!