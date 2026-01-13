Survivor - Povești din Junglă, 13 ianuarie 2026. Povestea de viață a lui Iustin! Sacrificiile din spatele succesului

Episodul 4 din data de 13 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. Povestea de viață a lui Iustin este una construită pas cu pas, cu multă muncă, ambiție și sacrificii asumate. Drumul său spre succes nu a fost lipsit de obstacole, iar fiecare reușită a venit la pachet cu renunțări importante: timp liber, confort și momente petrecute alături de cei dragi.

Marti, 13.01.2026, 19:15