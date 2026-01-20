Survivor - Povești din Junglă, 20 ianuarie 2026. Iulia Istrate, mesaje în lacrimi pentru cei trei copii! Concurenta, dărâmată de dorul celor mici

Episodul 9 din data de 20 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor - Povești din Junglă. La scurt timp după eliminarea din Survivor, Iulia Istrate a vorbit deschis despre dorul profund de copiii ei, care a fost una dintre cele mai grele încercări ale competiției. Concurenta nu și-a putut stăpâni lacrimile la revederea celor trei copii ai săi!

Marti, 20.01.2026, 18:36