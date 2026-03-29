Home Survivor Cea de-a șasea victorie consecutivă a Faimoșilor în jocul pentru Imunitate a avut loc într-o ediție lider absolut de audiență!

Cea de-a șasea victorie consecutivă a Faimoșilor în jocul pentru Imunitate a avut loc într-o ediție lider absolut de audiență!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 29 Martie 2026, 09:19 | Actualizat Duminica, 29 Martie 2026, 09:21
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Săptămânile se adună, probele se resimt tot mai tare, iar dorul de acasă apasă cu fiecare clipă. Motivația crește pentru a ajunge cât mai departe în competiție, însă sentimentul că viața normală ar putea fi mai ușoară revine treptat în gândurile fiecărui competitor. Survivor este show-ul care demonstrează că limitele umane sunt făcute doar pentru a fi depășite, iar membrii triburilor au parte de noi provocări, odată cu fiecare zi în Republica Dominicană. Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, flacăra se va stinge pentru încă unul dintre ei.

Cea de-a șasea victorie consecutivă a Faimoșilor în jocul pentru Imunitate

După o victorie în jocul de recompensă care le-a adus starea generală de bine și gândul că ar putea să facă o săptămână albastră, Războinicii au pierdut, încă o dată, imunitatea, spre surprinderea celor de acasă. După o ștafetă de excepție, Faimoșii s-au impus pentru a șasea oară la rând, continuând să ducă recordul echipei tot mai departe.

Alberto a fost cel care s-a impus în jocul de Imunitate personală, fiind sigur că nu poate pleca spre România în această seară, dar având și greutatea unei nominalizări pe umeri.

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:58 – 23:26, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.0 puncte de rating şi 20.8% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 4.5 puncte de audiență și 18.8% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.3 puncte de rating și 19.3% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.5 puncte de rating și 13.9% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.3 puncte de rating și 18.5% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 5.5 puncte de audiență și 16.3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:00, peste 1.4 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.

Liniște? Nu mai poate fi! Fetele din tribul Războinicilor știu sigur că una va pleca acasă, după ce Adi Vasile le-a menționat că diferența dintre ele și bărbați nu poate fi mai mare de două persoane. Sfânta cincime va ajunge, în premieră, la vot. Despre cine este vorba? Pe cine va alege tribul și pe cine va numi Alberto?

Se anunță o seară în care orgoliile se ciocnesc, iar capacitățile își dau testul de valoare! Pentru cine va anunța Adi Vasile că emisiunea a ajuns la sfârșit?

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 28 martie 2026

