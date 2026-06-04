Ce spune Marian Godină despre banii primiți la Survivor. Celebrul polițist a scos la iveală un detaliu neașteptat: „M-ați prins”

Marian Godină a scos la iveală detalii despre banii primiți la Survivor. Celebrul polițist nu s-a mai putut abține și a reacționat pe rețelele sociale, după ce speculat suma pe care ar fi câștigat-o în emisiune.

Marian Godină a abordat un subiect controversat în mediul online. Imediat după ieșirea din competiția Survivor au apărut o mulțime de zvonuri legate de suma pe care ar fi primit-o celebrul polițist.

Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, fostul concurent al show-ului a decis să aducă lămuri cu privire la suma câștigată în emisiune. Mai mult, acesta a dezvăluit că nu a plecat în Republica Dominicană doar pentru experiență, ci și pentru bani.

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De asemenea, Marian Godină s-a bucurat din plin de momentele trăite în junglă alături de colegii săi, însă resursele financiare puse la dispoziție au jucat un rol important în alegerea lui de a participa într-un astfel de concurs.

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Marian Godină, despre banii primiți la Survivor România 2026

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Marian Godină a fost nevoit să părăsească Survivor România 2026 după un duel dificil. Plecarea lui din emisiune a stârnit o mulțime de reacții și speculații.

Unele publicații au scris și despre suma pe care ar fi câștigat-o celebrul polițist. Fostul concurent al show-ului nu a rămas indiferent situației. Acesta a explicat că zvonurile despre bani din presă nu sunt adevărate. Mai mult, Marian Godină a punctat că a primit mai mult decât s-a scris.

„Mă amuză că de fiecare dată când postez ceva despre Survivor apar oameni care, pe un ton de mare dezvăluire, mă acuză că m-am dus acolo pentru bani. Corect. M-ați prins. M-am dus pentru bani.

În cazul în care cineva își imagina că mi-am luat concediu fără plată și i-am spus soției că plec trei luni de acasă să fac foamea, să-mi fie dor de familie și să arunc cu bețe și mingi prin Republica Dominicană doar de dragul aventurii, țin să-i dezamăgesc.”, a dezvăluit polițistul pe contul de Instagram.

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„M-am dus și pentru bani. Și nu puțini. De fapt, mai mulți decât au scris toate site-urile care au publicat sume scoase din burtă. Iar partea cea mai interesantă este că sunt convins că majoritatea celor care mă critică ar fi mers și gratis, numai ca să-i vadă vecinii la televizor.”, a mai adăugat el.

Postarea lui a generat multe comentarii din partea prietenilor virtuali. Glumele și replicile nepotrivite au întârziat să apară.

„Bravo, bine punctat!”, „Ai dreptate ! Toți merg pentru bani! Că sunt alții care vor să își testeze limitele...asta e altceva!”, „Dacă mergi, de ce mergi, dacă nu mergi, de ce nu mergi! Dilemă” sau „Nu-i lua în seamă, clar că toți s-au dus pentru bani, că doar nu le era dor să se chinuie pe acolo și să-i vedem noi la tv.”, au fost doar câteva dintre mesajele internauților.