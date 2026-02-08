Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare

Marian Godină, celebrul polițist carismatic cu o comunitate mare de fani pe rețelele de socializare, este acum concurent la Survivor România 2026 și s-a alăturat echipei Faimoșilor.

Georgiana, soția concurentului Survivor România 2026, își dedică acum timp și gestionării acestei afaceri de familie până la întoarcerea soțului ei din aventura supraviețuirii în Republica Dominicană. | Antena 1

Marian Godină a acceptat provocarea Survivor, pregătindu-se să facă față celor mai grele condiții când vine vorba de hrană și somn. De asemenea, el e gata să dea dovadă de determinare și ambiție pe traseu pentru a-și ajuta echipa.

După ce mai mulți concurenți au fost eliminați recent din echipa Faimoșilor, iată că numărul de concurenți se completează acum cu Marian Godină și gimnasta Andreea Munteanu.

Cum arată pensiunea de la munte a lui Marian Godină de la Survivor România 2026

Polițistul resimte deja dorul de casă, dar știe că are tot sprijinul soției sale, dar și al celor două fetițe ale lui.

Cât timp el își testează limitele în Republica Dominicană, Georgiana, soția lui, se ocupă de creșterea fiicelor lor, dar și de pensiunea pe care aceștia o dețin la Brașov.

În urmă cu mai mult timp, Marian și Georgiana Godină au cumpărat o casă în Brașov și au început proiectul de renovare. Chiar dacă nu le-a fost ușor și au consumat multe resurse, aceștia sunt mulțumiți de rezultat pentru că au transformat locuința într-o pensiune pentru turiști.

„Se încheie un alt capitol, cel al renovării unei case și aducerii acesteia la stadiul de nou. A fost o perioadă extrem de grea, în care am făcut multe greșeli din care am avut însă de învățat. Am simțit de multe ori că m-am înhămat la mai mult decât puteam duce.

Într-o seară m-am așezat în fund pe o bordură și, uzitându-mă la ce era în jurul meu, m-a pufnit plânsul. Am luat-o a doua zi de la capăt și am continuat. Am simțit la un moment dat că ale noastre cheltuieli nu se vor mai termina niciodată, am depășit de câteva ori bugetul pe care îl aveam pregătit. Împreună cu Georgiana am dus acest proiect la final. După toate astea, satisfacția reușitei e enormă”, spunea Marian Godină, după încheierea renovărilor, potrivit Cancan.

Polițistul a dezvăluit că pensiunea lor se află la 4 kilometri de centrul Brașovului și e dotată cu 3 locuri de parcare. Cu un aer rustic la exterior, dar dotări moderne la interior, pensiunea este primitoare, iar prețurile sunt accesibile. Un sejur de 2 nopți în una dintre camerele din pensiune costă 935 lei.

