Cine e și cum arată soția lui Marian Godină de la Survivor România 2026. Cei doi au împreună doi copii

Marian Godină se mândrește cu soția lui, Georgiana, care este cu 7 ani mai tânără decât el.

Marian Godină este unul dintre noii concurenți Survivor România 2026 care se alătură echipei Faimoșilor.

Cine e și cum arată Georgiana, soția lui Marian Godină de la Survivor România 2026

Celebrul polițist, cunoscut pentru conținutul pe care îl postează în mediul online, are o familie frumoasă. El se bucură că a putut pleca în cel mai dur test al supraviețuirii la Survivor, având toată susținerea Georgianei, soția sa.

Marian și Georgiana Godină trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste și au două fetițe care le completează perfect familia. Diferența de vârstă dintre cei doi este de 7 ani, Georgiana fiind mai tânără decât soțul ei.

Marian Godină are deja o comunitate puternică pe rețelele de socializare, se mândrește cu cariera sa de polițist, dar și cu faptul că a publicat mai multe cărți.

Pe lângă postările sale amuzante în care polițistul este extrem de vocal și vorbește și despre cărțile sale, postările cu cel mai mare succes sunt cele în care apare alături de Georgiana, soția sa.

Internauții îi apreciază foarte mult când îi văd împreună. Ei s-au căsătorit în 2018 și se pare că Georgiana l-a cucerit imediat cu frumusețea sa pe celebrul polițist care nu mai credea în iubire.

Iată că acum ei formează o familie împlinită și se mândresc cu cele două fiice ale lor.

Nunta lor a avut loc la Scheii Brașovului, iar nași le-au fost Traian Berbeceanu, fost prefect al Capitalei și fostul șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia, și soția sa, Gabriela.

În prezent, Georgiana este și ea creatoare de conținut și se ocupă de creșterea celor doua fetițe ale lor. De asemenea, frumoasa soție a lui Marian Godină deține și un magazin online unde vinde cărucioare pentru bebeluși.

Pe rețelele de socializare, de câte ori postează fotografii împreună, toată lumea îi laudă pe Marian și Georgiana pentru familia superbă pe care au construit-o.

