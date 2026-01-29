Cine este Marian Godină, noul concurent Survivor România 2026. Din ce echipă va face parte și ce mesaj a transmis soția lui

Marian Godină este unul dintre cei patru noi concurenți Survivor România 2026.

Marian Godină, polițistul în vârstă de 39 de ani, este gata să facă față provocărilor din jungla Dominicană.

Cu multă determinare, curaj și ambiție, Marian Godină, polițist de meserie, a ales să participe la Survivor pentru a-și demonstra anduranța și spiritul de echipă.

Cine este Marian Godină, noul concurent Survivor România 2026

În competiție, o dată cu Marian Godină au mai intrat încă 3 concurenți, doi vor face parte din echipa Faimoșilor, iar 2 din echipa Războinicilor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție. De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

Marian Godină intră în competiție după 3 săptămâni grele, cu multe eliminări. El este susținut de soția lui, Georgiana, și cele două fetițe ale lor. Chiar dacă dorul de casă deja îl copleșește, Marian Godină va da tot ce poate pentru a demonstra că este un luptător puternic în lupta pentru supraviețuire.

Citește și: Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de ani

Soția lui, Georgiana, îi ține pumnii și i-a transmis încurajări, postând un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Gata, aşteptarea a luat sfârşit!!! Marian intră în competiția Survivor România 2026.

Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort. Sperăm să fiți și voi alături de Marian în fiecare vineri de la 20:30 și sâmbăta şi duminica de la 20:00, pe Antena 1”, a transmis Georgiana Godină, soția lui Marian Godină, noul concurent din echipa Faimoșilor.

Nu rata noi ediții de Survivor România 2026 în fiecare vineri de la 20.30 și sâmbăta și duminica de la 20.00 la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Citește și: Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană!