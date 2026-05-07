Cine este logodnicul Andreei Munteanu de la Survivor România 2026. Cum arată bărbatul care a cucerit-o

Andreea Munteanu, concurenta de la Survivor România 2026, este foarte discretă când vine vorba despre viața personală. Așadar, puțini sunt cei care știu cum arată logodnicul acesteia. Tânăra l-a ținut departe de ochii curioșilor.

Publicat: Joi, 07 Mai 2026, 14:34 | Actualizat Joi, 07 Mai 2026, 15:55
Andreea Munteanu a intrat în competiția Survivor România alături de alți trei concurenți noi, la doar câteva săptămâni de la premiera emisiunii. Tânăra a mers direct în echipa Faimoșilor, unde a demonstrat că este o persoană foarte puternică și curajoasă.

Gimnasta a reușit să aducă puncte valoroase echipei sale. De asemenea, aceasta a impresionat telespectatorii cu felul său carismatic, dar și cu ambiția de care a dat dovadă în timpul probelor de pe traseu.

Pentru că este foarte rezervată în privința vieții private, Andreea Munteanu nu vorbește prea des despre persoanele apropiate ei. De curând, sportiva a făcut o dezvăluire care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Tânăra a menționat, pentru prima oară la Survivor România 2026, că are un logodnic. Până acum, Andreea Munteanu a preferat să-l țină departe de ochii curioșilor.

„Am vorbit cu sora mea Adelina, m-am bucurat mult să îi aud vocea. Mi-a spus că părinții sunt bine, că logodnicul meu e bine, că mă susțin. Eu le-am spus că nu îmi este dor de ei, să nu își facă griji pentru mine, vreau să rămân în competiție și am rugat-o să vorbească cu al meu logodnic, să facem nunta anul acesta, pentru că eu am amânat-o când am venit aici. Am zis că nu avem timp cu pregătirile, fiindcă trebuie să plec la Survivor”, a dezvăluit concurenta în timpul unui testimonial.

Puțini sunt cei care știu că Andreea Munteanu, concurenta de la Survivor România 2026, trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Emanuel Roșca. Din imaginile de pe rețelele sociale se poate observa faptul că și tânărul este pasionat de sport.

Mai mult, gimnasta a fost cerută în căsătorie. Evenimentul emoționant a avut loc în timpul unei vacanțe din Maroc, în ianuarie 2025. Un lucru este cert, Emanuel Roșca a reușit să o surprindă pe cea care i-a devenit logodnică.

Mai mult, logodnicul Andreei Munteanu are o carieră în industria muzicală. Acesta pare să fi fost dirijor de orchestră. În urmă cu aproximativ 7 ani, tânărul s-a lăsat pozat în timp ce dirija muzicienii, ținând în mână o baghetă.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
