Cine este logodnicul Andreei Munteanu de la Survivor România 2026. Cum arată bărbatul care a cucerit-o

Andreea Munteanu, concurenta de la Survivor România 2026, este foarte discretă când vine vorba despre viața personală. Așadar, puțini sunt cei care știu cum arată logodnicul acesteia. Tânăra l-a ținut departe de ochii curioșilor.

Andreea Munteanu a intrat în competiția Survivor România alături de alți trei concurenți noi, la doar câteva săptămâni de la premiera emisiunii. Tânăra a mers direct în echipa Faimoșilor, unde a demonstrat că este o persoană foarte puternică și curajoasă.

Gimnasta a reușit să aducă puncte valoroase echipei sale. De asemenea, aceasta a impresionat telespectatorii cu felul său carismatic, dar și cu ambiția de care a dat dovadă în timpul probelor de pe traseu.

Pentru că este foarte rezervată în privința vieții private, Andreea Munteanu nu vorbește prea des despre persoanele apropiate ei. De curând, sportiva a făcut o dezvăluire care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Tânăra a menționat, pentru prima oară la Survivor România 2026, că are un logodnic. Până acum, Andreea Munteanu a preferat să-l țină departe de ochii curioșilor.

„Am vorbit cu sora mea Adelina, m-am bucurat mult să îi aud vocea. Mi-a spus că părinții sunt bine, că logodnicul meu e bine, că mă susțin. Eu le-am spus că nu îmi este dor de ei, să nu își facă griji pentru mine, vreau să rămân în competiție și am rugat-o să vorbească cu al meu logodnic, să facem nunta anul acesta, pentru că eu am amânat-o când am venit aici. Am zis că nu avem timp cu pregătirile, fiindcă trebuie să plec la Survivor”, a dezvăluit concurenta în timpul unui testimonial.

Cine este logodnicul Andreei Munteanu de la Survivor România 2026

Puțini sunt cei care știu că Andreea Munteanu, concurenta de la Survivor România 2026, trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Emanuel Roșca. Din imaginile de pe rețelele sociale se poate observa faptul că și tânărul este pasionat de sport.

Mai mult, gimnasta a fost cerută în căsătorie. Evenimentul emoționant a avut loc în timpul unei vacanțe din Maroc, în ianuarie 2025. Un lucru este cert, Emanuel Roșca a reușit să o surprindă pe cea care i-a devenit logodnică.

Mai mult, logodnicul Andreei Munteanu are o carieră în industria muzicală. Acesta pare să fi fost dirijor de orchestră. În urmă cu aproximativ 7 ani, tânărul s-a lăsat pozat în timp ce dirija muzicienii, ținând în mână o baghetă.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.