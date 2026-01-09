Azi, de la 20:30, Adi Vasile dă fluierul de start celui mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!

Antena Căutare
Formatul de televiziune care a rescris orice condiție de supraviețuire, care a demonstrat că omul are limite, doar pentru a le depăși și care a adus în fața celor de acasă unele dintre cele mai puternice caractere, este gata de revenire.

Publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:07 | Actualizat Vineri, 09 Ianuarie 2026, 12:11
În doar câteva ore, din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, este gata să dea fluierul de start într-o competiție ce nu poate fi ratată! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici.

24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

Citește și: Exclusiv | Primele poze oficiale cu triburile de la Survivor. Cum arată simbolurile Faimoșilor și Războinicilor

”Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare. Un singur concurent care-și va depăși toate limitele și-și va pune amprenta pe această insulă. Acela va fi cel care va câștiga trofeul Survivor și marele premiu de 100.000 de euro!”, va spune Adi Vasile înainte ca cele două triburi să debarce pe țărmul unde-i așteaptă prima probă din sezon.

Odată ajunși la mal, aceștia vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor: ”Astăzi, aici, acum, începe aventura voastră. Voi sunteți cei care ați venit să vă testați limitele. Veți scrie paginile unui nou capitol”, le va transmite Adi Vasile.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat. Cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

Citește și: Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Nu ratați, în această seară, marea premieră Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
