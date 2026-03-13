Antena Căutare
O nouă concurentă în tribul Faimoșilor și un joc în premieră, în această seară, la Survivor, la Antena 1 și în AntenaPLAY!

Cel mai dur test de supraviețuire. Un format cum nu s-a mai văzut în televiziune. Un joc care scoate la iveală stări reale, dorințe de câștig și motivații puternice. Survivor. Faimoși vs Războinici continuă în doar câteva ore, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY cu o nouă săptămână în care limitele umane sunt testate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 12:18 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 12:24
Galerie
Surprizele ajung la cel mai înalt nivel, iar cei mai puternici sunt cei care scriu istorie în drumul spre marea finală.

Duminica trecută, triburile au avut parte de prima șansă la un semn de acasă! Mesaje scrise, însoțite de poze de la cei dragi au fost miza care a schimbat totul și a făcut emoția să preia conducerea.

Războinicii au câștigat, iar gustul amar nu a trecut nici acum în echipa roșie. ”M-a înmuiat că nu am primit niciun mesaj de acasă, am pierdut comunicarea, e greu. Am închis într-o cutiuță toate sentimentele de viața de acasă. Trebuie să-mi dau un restart”, va admite Gabi Tamaș, vizibil marcat de faptul că nu mai știe nimic de soția și fiica lui.

Prima noutate a săptămânii va fi anunțată de către Adi Vasile: ”din păcate, în acest sezon am avut parte de multe accidentări și situații medicale, concurenții au fost nevoiți să părăsească competiția. Acesta este și cazul Nabei, așa că Faimoșii vor primi un nou concurent. Cum va fi primită și cum va da piept cu aceste provocări, rămâne de văzut”.

Articolul continuă după reclamă

Olga Barcari, noua concurentă de la Survivor 2026

Astfel, Olga Barcari, una dintre cele mai cunoscute Hair Stiliste din țară va intra în echipa Faimoșilor, într-un moment important, în care ei vor să reia șirul câștigurilor. Dacă vor reuși, rămâne de aflat.

O altă premieră va fi marcată de cel de-al doilea joc al serii: ”de această dată, nu pe traseu, ci într-un cadru complet nou și provocator. O recompensă irezistibilă așteaptă să fie câștigată, iar concurenții vor fi testați prin întrebări care le vor pune la încercare cunoștințele”. Despre ce este vorba și cine se va impune, descoperim curând.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

colaj survivor concurenti si adi vasile

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x