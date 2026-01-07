Antena Căutare
Imagini cu Adi Vasile în Republica Dominicană. Cum s-a pozat prezentatorul în pauza de la filmările pentru Survivor România 2026

Adi Vasile, prezentatorul și arbitrul Survivor, a avut parte de o zi de pauză de la filmările pentru show-ul de la Antena 1. Acesta a profitat de soarele și de plajele din Republica Dominicană și a publicat pe rețelele sociale o imagine de senzație. 

Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 13:27
Adi Vasile, imagini din Republica Dominicană | Antena 1

La bustul gol, pe plaja din Republica Dominicană, prezentatorul Survivor a avut parte de puțină relaxare.

Adi Vasile a publicat câteva imagini cu el și peisajele pe care le admiră. Din 9 ianuarie Survivor se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY, iar campionul Adi Vasile prezintă și arbitrează reality show-ul.

Citește și: Cine e Adi Vasile, noul prezentator Survivor România 2026. Celebrul antrenor, gata să dea start show-ului în Republica Dominicană

Adi Vasile, imagini de senzație din Republica Dominicană. Ce a postat cu câteva zile înainte de premiera Survivor România 2026

„Toată viața am căutat noi provocări, iar acum, am știut din prima clipă, că este formatul perfect pentru mine! Survivor este singurul show care duce concurenții dincolo de limite, este mediul în care rezistența psihică trebuie să atingă cote înalte pentru a putea performa, iar cea fizică este pusă la grea încercare pe fiecare traseu. Într-o competiție atât de acerbă, știu că voi trăi fiecare moment, exact cum am trăit și meciurile de handbal! Faimoși versus Războinici reprezintă esența Survivor, iar asta le vom aduce celor de acasă - competiție, situații limită și oameni care înțeleg jocul! Vă aștept alături de noi, din ianuarie!”, a declarat Adi Vasile, înainte de startul filmărilor.

Adi Vasile a câștigat titluri naționale și trofee europene atât ca jucător cât și ca antrenor de handbal. A antrenat sute de campioane. A câștigat Champions League. A fost dirijorul tigroaicelor iar acum conduce supraviețuitori.

„Am condus campioni. Acum conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg", adaugă Adi Vasile.

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Citește și: Primele imagini cu Raluca Bădulescu de la Survivor - Povești din junglă. Cum a apărut în costum de baie

Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
