Bella Santiago, sărbători fără soț. Ce a spus la plecarea lui Nicu Grigore la Survivor

Bella Santiago și Nicu Grigore nu vor petrece sărbătorile de iarnă împreună. Iată mesajul artistei.

Bella Santiago a transmis un mesaj după ce Nicu Grigore a plecat de acasă în prag de sărbători. Fostul concurent Power Couple a acceptat o nouă provocare și va participa la Survivor, în echipa Războinicilor. Show-ul are premiera pe 9 ianuarie și poate fi urmărit la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce a transmis Bella Santiago după plecarea lui Nicu Grigore la Survivor

Nicu Grigore, în vârstă de 37 de ani, va petrece sărbătorile în Republica Dominicană, acolo unde se filmează primul sezon Survivor la Antena 1. Acesta este Talent Manager și vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru modul în care se va descurca în competiție.

„Da, este adevărat. Voi face parte din Survivor, din echipa Războinicilor. De mâine începe povestea. Vor fi, în principiu, cinci luni, depinde cât rezist, dar eu cred că sunt puternic ca să rezist.

Am venit la Survivor să-mi demonstrez mie că sunt puternic și, de ce nu, să fiu un exemplu pentru ceilalți, că mă pot autodepăși și ei se pot autodepăși.

Îmi este dor de casă, de tot ce mă înconjoară, de soție, de copil, de părinți, dar sunt sigur că de acolo ei îmi vor da putere să continui acest show.

Eu în junglă nu am televizor să mă uit la voi, dar voi vă puteți uita la mine. Este un amalgam de sentimente pe care nu îl pot descrie, mai ales când ni se iau telefoanele și intrăm în campus.

Acum mă simt puternic și vreau să înceapă competiția, chiar dacă știu că mă va deconecta de familie. Tot ce luăm cu noi într-o astfel de competiție sunt persoanele dragi și, gândindu-te la ele, vei avea puterea să treci peste orice obstacol.

Sper să rămân sănătos, că puternic sunt. Nu ratați Survivor, va fi un show cum nu a fost până acum. Totul este pe bune. De mâine, adio telefon și să înceapă Survivor”, a transmis el din Republica Dominicană, conform unei surse.

Bella Santiagova petrece sărbătorile fără soțul ei și mărturisește că nici nu a plecat bine și deja îi este dor de el. Cei doi formează un cuplu unit și mulți telespectatori le-au urmărit parcursul în show-ul Power Couple, fiind surprinși de dinamica dintre ei.

Deși îi este foarte dor de soț, cântăreața a mărturisit să întreaga familie este aproape de Nicu și este mândră de alegerea sa.

„Acum câteva zile a plecat soțul meu în Republica Dominicană. Războinicul meu… mi-e dor de el cum nu am mai simțit niciodată. Este pentru prima dată când stăm atât de departe unul de celălalt și fără niciun contact, pentru că în junglă nu are voie să comunice.

O să-l pot vedea doar la televizor, începând cu 9 ianuarie. Sunt primele sărbători fără el și e foarte greu… dar suntem alături de el cu tot sufletul, îl susținem și vom sta în fața televizorului în fiecare zi, cu inima strânsă și plină de mândrie”, a împărtășit artista pe rețelele de socializare.

De la plecarea sa, Bella găsește bilețele de la Nicu și mici cadouri, precum un spray pentru autoapărare, lângă un bilețel pe care războinicul a scris: „Ia asta în geantă. Face vreunul ceva aiurea, îl arzi!” alături de verigheta sa. De asemenea, concurentul Survivor i-a lăsat și trandafiri roșii soției sale, iar gestul a emoționat-o până la lacrimi.

Deși Nicu petrece sărbătorile departe de familie, acesta s-a pregătit din timp și a lăsat cadouri pentru fiecare sub brad.

„Cum aș putea să nu iubesc omul acesta? Cum aș putea să nu mă doară dorul de el?” se întreagă Bella Santiago.

Totodată, ea nu și-a pierdut simțul umorului, postând și o imagine din trecut cu Nicu și precizând că acesta se va întoarce din Republica Dominicană cu un fizic de invidiat.