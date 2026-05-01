Marian Godină, schimbare radicală după Survivor. Câte kilograme a slăbit celebrul polițist: „Se vede diferența”

Marian Godină a trecut printr-o transformare radicală după Survivor România 2026. Celebrul polițist a slăbit foarte mult, iar drept dovadă stau chiar pozele sale din mediul online.

Filmările Survivor România 2026 s-au încheiat, iar concurenții au revenit acasă. Printre cei care așteptau cu nerăbdare să își revadă familia se numără și Marian Godină. Celebrul polițist a simțit lipsa soției, dar și a copiilor.

Odată cu întoarcerea în România, acesta și-a reluat activitate din mediul online. De curând, Marian Godină a publicat pe contul de Instagram o postare care au luat pe toată lumea prin surprindere.

Polițistul și-a dorit ca urmăritorii săi să vadă prin ce transformare a trecut după experiența din Republica Dominicană. În postarea din mediul online apar două fotografii cu el, una înainte de a pleca în competiție, iar cealaltă la întoarcerea din emisiune.

Câte kilograme a slăbit Marian Godină după Survivor România 2026

Schimbarea prin care a trecut Marian Godină este evidentă. Se pare că celebrul polițist a slăbit 19 kilograme în competiția din Republica Dominicană, iar acest lucru este vizibil. Prietenii virtuali au rămas uluiți de modul în care arată acum.

Hainele care îi veneau mulate pe corp înainte de plecarea la Survivor România 2026, acum îi sunt largi. De asemenea, barba și părul lung l-au transformat complet pe concurentul reality show-ului.

Postarea lui Marian Godină a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea fanilor. Unii l-au felicitat pentru parcursul său în emisiune, în timp ce alții nu au ezitat să facă glume în legătură cu transformarea lui.

„Felicitări! Doar un om puternic ar fi reușit!”, Felicitări pentru tot parcursul tău Marian. Toate cele bune alături de familia ta!”, „Să fii sănătos să te poți bucura de familia ta minunată!” sau „Se vede diferența, nu știu dacă e masă musculară scăzută, dar cu siguranță acum nu mai ai pic de grăsime corporală. Sănătate să fie, nu contează dacă mușchii sunt la vedere sau ascunși.”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, celebrul polițist s-a bucurat din plin de experiența trăită la Survivor România, Chiar dacă i-a fost greu să stea departe de familie, acesta a luptat pentru a rămâne în competiție, demonstrând tuturor că nu merită să plece acasă.