Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor

Maria Dumitru a fost eliminată de la Survivor, în urma unui duel intens cu Bibi și Ramona. Fosta Războinică și-a luat „La revedere de la colegi”, după ce flacăra ei a fost stinsă.

Maria Dumitru a părăsit competiția Survivor cu lacrimi în ochi, dar nu înainte de a-și lua rămas bun de la cei cu care a împrățit și bune și rele în perioada în care s-a aflat în Republica Dominicană.

Ce i-a spus Gabi Tamaș la ureche Mariei după ce a fost eliminată de la Survivor

Maria și-a îmbrățișat colegii înainte de a părăsi Republica Dominicană și unii dintre ei i-au transmis un mesaj de încurajare. Când l-a îmbrățișat pe Gabi Tamaș, acesta i-a spus la ureche: „Capul sus! Că ești puternică”.

Maria Dumitru a intrat la duel fiind nominalizarea lui Lucian, care a deținut colanul de imunitate. Când și-a anunțat această decizie, Lucian a ținut să precizeze că a nominalizat-o din rațiuni pur sportive și nu din răzbunare. Maria l-a nominalizat de mai multe ori pentru eliminare pe Lucian, chiar și când a avut colanul de imunitate.

„Cumva, emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris până la urmă. Îmi pare rău că nu ajung să merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face. [...]

Ba râd, ba plâng. Nu-mi vine să cred că am ajuns până aici, că mi s-a stins flacăra, că drumul meu s-a terminat în Survivor. Știu că am dat tot ce am avut mai bun, nici nu pot să fiu dezamăgită la câte lucruri am reușit să învăț aici. Cumva experiența Survivor m-a ajutat să mă deschid mai mult față de lume, să văd viața și din altă perspectivă, cumva să nu mai fiu atât de sălbatică, eu eram foarte introvertită. M-a ajutat să comunic, să mă distrez mai mult. Cred că o oră aș putea să vorbesc despre câte am învățat aici. Survivor pentru mine o să rămână cea mai frumoasă experiență a vieții mele. Survivor cu siguranță mi-a schimbat viața”, a spus Maria Dumitru înainte de a părăsi Republica Dominicană.