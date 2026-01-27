Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

Bianca Stoica este cea mai tânără concurentă de la Survivor România 2026 și una dintre cele mai curajoase din echipa Războinicilor.

Recent, Bianca a intrat și mai mult în vizorul telespectatorilor după ce și-a arătat interesul față de Aris Eram de la echipa Faimoșilor.

Bianca Stoica a fost interesată să afle mai multe detalii despre Aris și i-a întrebat pe colegii ei din echipa Războinicilor dacă cumva știu ce zodie este.

Cine e Bianca Stoica de la Survivor România 2026, concurenta interesată de Aris Eram

Ei au presupus din start că tânăra concurentă s-a îndrăgostit și au fost curioși să afle de ce e interesată de Aris.

„Nicu, ce zodie e Aris? Când e născut? Eu chiar nu știu ce zodie poate să fie. Cum ar fi să fie fix Leu? Pare Rac, că e foarte calm. CIne m-a întrebat de la ce vine R-ul de pe tatuaj? Aris a zis că schimbă R-ul cu A-ul. Îl schimbăm dacă e cazul. E foarte simpatic! Nu mai fac tatuaje de-astea în viața mea!”, a spus Bianca, în timp ce colegii săi s-au amuzant de interesul tinerei.

Bianca s-a rușinat atunci când Adi Vasile i-a spus să îl întrebe direct pe Aris la Consiliu ce curiozități are despre el.

Concurenta s-a fâstâcit, dar Aris a răspuns cu zâmbetul pe buze că este zodia Leu și așa au aflat amândoi că au aceeași zodie.

Puțini telespectatori cunosc însă detalii despre Bianca Stoica. Tânăra concurentă este studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport, fiind foarte pasionată de sporturi.

Încă de la vârsta de 4 ani Bianca a început să practice atletism, dansuri și fotbal. Ea a dezvăluit că ar vrea să devină antrenor pentru că această meserie îi va aduce multe oportunități.

Tânăra în vârstă de 19 ani deține un record național la 2000 m obstacole, fiind foarte mândră de performanța ei. În trecut, datorită faptului că a participat la multe competiții sportive, Bianca a reușit să strângă o colecție de premii pe care le expune cu drag, fiind rezultatele muncii sale ca sportivă.

Bianca Stoica a fost crescută de bunica ei după ce părinții au divorțat în urmă cu 10 ani. Dacă cu mama ei încă păstrează legătura, cu tatăl ei are o relație distantă. Faptul că a crescut mai mult singură, fiind doar în grija bunicii ei, Bianca și-a găsit refugiul în sport.

Concurenta Survivor România 2026 a povestit că persoanele care o inspiră cel mai mult sunt mama, bunica și mătușile ei care au ajutat-o și sprijinit-o mereu.

Pentru că a avut o copilărie dificilă, acest lucru a ajutat-o să fie o adevărată luptătoare, să fie determinată și mereu curajoasă, mergând până în pânzele albe pentru a obține mereu tot ceea ce și-a propus.

Bianca este o fire extrem de puternică, cu un spirit de echipă inedit, care va ajuta din plin echipa Războinicilor.

