Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

Bianca Stoica este cea mai tânără concurentă de la Survivor România 2026 și una dintre cele mai curajoase din echipa Războinicilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 09:53 | Actualizat Marti, 27 Ianuarie 2026, 11:01
Galerie
Bianca Stoica este una dintre cele mai determinate concurente din echipa Războinicilor, pasionată de sport. | Antena 1

Recent, Bianca a intrat și mai mult în vizorul telespectatorilor după ce și-a arătat interesul față de Aris Eram de la echipa Faimoșilor.

Bianca Stoica a fost interesată să afle mai multe detalii despre Aris și i-a întrebat pe colegii ei din echipa Războinicilor dacă cumva știu ce zodie este.

Cine e Bianca Stoica de la Survivor România 2026, concurenta interesată de Aris Eram

Ei au presupus din start că tânăra concurentă s-a îndrăgostit și au fost curioși să afle de ce e interesată de Aris.

Articolul continuă după reclamă

„Nicu, ce zodie e Aris? Când e născut? Eu chiar nu știu ce zodie poate să fie. Cum ar fi să fie fix Leu? Pare Rac, că e foarte calm. CIne m-a întrebat de la ce vine R-ul de pe tatuaj? Aris a zis că schimbă R-ul cu A-ul. Îl schimbăm dacă e cazul. E foarte simpatic! Nu mai fac tatuaje de-astea în viața mea!”, a spus Bianca, în timp ce colegii săi s-au amuzant de interesul tinerei.

Bianca s-a rușinat atunci când Adi Vasile i-a spus să îl întrebe direct pe Aris la Consiliu ce curiozități are despre el.

Citește și: Ce zodie este Aris Eram de la Survivor. O Războinică a avut această curiozitate. Cum i-a răspuns Faimosul

Concurenta s-a fâstâcit, dar Aris a răspuns cu zâmbetul pe buze că este zodia Leu și așa au aflat amândoi că au aceeași zodie.

Puțini telespectatori cunosc însă detalii despre Bianca Stoica. Tânăra concurentă este studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport, fiind foarte pasionată de sporturi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Încă de la vârsta de 4 ani Bianca a început să practice atletism, dansuri și fotbal. Ea a dezvăluit că ar vrea să devină antrenor pentru că această meserie îi va aduce multe oportunități.

Tânăra în vârstă de 19 ani deține un record național la 2000 m obstacole, fiind foarte mândră de performanța ei. În trecut, datorită faptului că a participat la multe competiții sportive, Bianca a reușit să strângă o colecție de premii pe care le expune cu drag, fiind rezultatele muncii sale ca sportivă.

Citește și: Survivor - Povești din Junglă, 21 ianuarie 2026. Ce schimbări este dispusă Bianca să facă pentru Aris?

Bianca Stoica a fost crescută de bunica ei după ce părinții au divorțat în urmă cu 10 ani. Dacă cu mama ei încă păstrează legătura, cu tatăl ei are o relație distantă. Faptul că a crescut mai mult singură, fiind doar în grija bunicii ei, Bianca și-a găsit refugiul în sport.

Concurenta Survivor România 2026 a povestit că persoanele care o inspiră cel mai mult sunt mama, bunica și mătușile ei care au ajutat-o și sprijinit-o mereu.

Pentru că a avut o copilărie dificilă, acest lucru a ajutat-o să fie o adevărată luptătoare, să fie determinată și mereu curajoasă, mergând până în pânzele albe pentru a obține mereu tot ceea ce și-a propus.

Bianca este o fire extrem de puternică, cu un spirit de echipă inedit, care va ajuta din plin echipa Războinicilor.

colaj bianca stoica

Citește și: Exclusiv | Imagine înduioșătoare cu Aris Eram din copilărie. Cum arăta cu părul lung și blond

Imagini de colecție cu Ceanu Zheng din copilărie. Cum arăta concurentul de la Survivor România 2026 când era doar un puș... Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026. "Așa vreau să vă a...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Observatornews.ro Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici Un sat din Carpaţi cu 4 familii vrea să fie scos din UNESCO. Turiştii au devenit un coşmar pentru localnici
Antena 3 După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța După ce și-a dat toate economiile de-o viață pe o casă, o femeie a aflat că autobuzele îi vor traversa grădina, în Franța

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență
Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
În ce filme apare Alberto Hangan de la Survivor 2026. Imagini exclusive cu Războinicul care luptă pentru marele premiu
În ce filme apare Alberto Hangan de la Survivor 2026. Imagini exclusive cu Războinicul care luptă pentru marele...
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc
Serenay Sarıkaya surprinde cu un nou proiect profesional. De data aceasta nu este vorba de un serial turcesc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită Maicii Tereza
Povestea incredibilă a românului care va purta flacăra olimpică la Milano. A fost adoptat din România datorită... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott
Selly dă lovitura la Paris! Petrecere de milioane de dolari cu Playboi Carti și Travis Scott Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x