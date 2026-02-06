Cine este CAV, noul concurent de la Survivor România 2026. El intră în echipa Războinicilor

CAV este unul dintre noii concurenți de la Survivor România 2026, care este în Exil și se va alătura începând din această seară echipei Războinicilor.

CAV este pregătit să facă față provocărilor de la Survivor 2026, având tot sprijinul soției sale și al celor 5 copii ai lui. | Antena 1

CAV este determinat să schimbe cursul echipei Războinicilor și să le aducă mai mult noroc pe traseu la probele dificile care urmează.

Cu multă ambiție și extrem de focusat să își demonstreze calitățile, CAV, în vârstă de 47 de ani, vrea să fie un atuu puternic în echipa albastră.

Cine este CAV, noul concurent care se alătura echipei Războinicilor la Survivor România 2026

Chiar dacă se va confrunta cu probe grele, obstacole și condiții dificile în jungla Dominicană, CAV este gata să intre pe traseu și să arate ce poate. La mii de kilometri depărtare de casă, acolo unde lucrează ca manager într-o companie, noul concurent își va dovedi aptitudinile de coordonare de echipă și le va oferi colegilor săi motivația de care au nevoie pentru a face față celor mai dificile momente.

CAV a copilărit la Galați, crescând într-o familie în care mama lui a fost învățătoare, iar tatăl său căpitan de vas. El este mândru de relația pe care a construit-o de-a lungul anilor cu părinții săi și își amintește cu drag de vacanțele petrecute la bunici cu care a avut o legătură specială.

La școală s-a bucurat de popularitate și mereu a fost în fruntea clasei, urmând ca mai apoi să-și folosească aceste calități pentru a deveni manager.

Pe plan personal, CAV se poate considera un bărbat norocos pentru că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția lui și împreună au construit o familie minunată, având patru băieți și o fată.

CAV a fost dintotdeauna un bărbat muncitor și spune că a știut mereu că trebuie să muncească din greu pentru visul lui, fără să încerce să păcălească munca.

De-a lungul vieții sale, el și-a dedicat timpul lui liber mai multor hobby-uri precum actoria, psihologia, informatica, dansuri, șah, drumeții pe munte și cățărări. Acum se pare că unul dintre hobby-urile sale principale este să își pună în aplicare tot ce a învățăt la psihologie pentru a testa oamenii din jurul său. Sunt șanse mari ca el să folosească această tactică și la Survivor pentru a-și cunoaște colegii de echipă sau pentru a-i dezarma pe cei din echipa adversă.

Printre calitățile sale principale, CAV enumeră răbdarea, creativitatea și capacitatea lui de a răspunde la orice întrebare.

CAV este acum pregătit să facă față provocărilor care vor apărea, intrând alături de Maria Dumitru în echipa Războinicilor.

