Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cine e Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. Face parte din echipa Faimoșilor

Cine e Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. Face parte din echipa Faimoșilor

După ce la finalul săptămânii 3 de Survivor România 2026 au avut loc două eliminări, iată că acum patru noi concurenți se aventurează în jungla Dominicană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 01 Februarie 2026, 10:00 | Actualizat Duminica, 01 Februarie 2026, 10:07
Andreea Munteanu se alătură și ea echipei Faimoșilor în săptămâna 4 de Survivor România 2026. | Antena 1

Andreea Munteanu este una dintre concurentele noi de la Survivor România 2026. Ea se va alătura echipei Faimoșilor, alături de Marian Godină.

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete.

Cine e Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026

Citește și: Cum au arătat Orianda și Călin Donca de la Survivor în ziua nunții. Imagini de colecție de la eveniment | EXCLUSIV

Articolul continuă după reclamă

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu, în timp ce la echipa Războinicilor se vor alătura CAV și Maria Dumitru. Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

Andreea Munteanu are 27 de ani și a făcut gimnastică de performanță. Aptitudinile pe care și le-a dezvoltat de-a lungul carierei sale o ajută acum să facă față provocărilor de la Survivor.

Ambițioasă, muncitoare, determinată și mereu o luptătoare, Andreea e gata să aducă un mare plus echipei Faimoșilor, muncind din greu alături de colegii ei pentru supremație.

Citește și: Cine este Marian Godină, noul concurent Survivor România 2026. Din ce echipă va face parte și ce mesaj a transmis soția lui

Andreea Munteanu a fost gimnastă de performanță, făcând parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles în 2012. Datorită performanței ei de atunci, echipa României s-a calificat pe locul 3 și s-a întors acasă cu 3 medalii, una de bronz pe echipe, una de bronz la sol și una de argint la bârnă.

În 2013, Andreea Munteanu s-a remarcat cu o nouă performanță în lumea gimnasticii, când a obținut aurul la individual compus la Lungano, Elveția.

Cu un fizic de invidiat, determinare și anduranță, Andreea e gata să facă față celor mai grele probe la Survivor România 2026.

Nu rata noi ediții de Survivor România 2026 vineri de la 20.30 și sâmbătă și duminică de la 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Citește și: „O nouă săptămână, un nou început pentru triburi”, în această seară la Survivor, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Diseară, la Survivor flacăra se va stinge pentru un nou concurent din tribul Faimoșilor, după ce Războinicii au obținut ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Observatornews.ro Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani Momentul în care Iulian cade secerat la pământ. Filmul tragediei din Botoşani
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre fratele ei, Aris Eram, și Bianca Stoica de la Survivor
Ce spune Alexia Eram despre posibila relație dintre fratele ei, Aris Eram, și Bianca Stoica de la Survivor
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate!
Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate!
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x