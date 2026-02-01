Cine e Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026. Face parte din echipa Faimoșilor

După ce la finalul săptămânii 3 de Survivor România 2026 au avut loc două eliminări, iată că acum patru noi concurenți se aventurează în jungla Dominicană.

Andreea Munteanu este una dintre concurentele noi de la Survivor România 2026. Ea se va alătura echipei Faimoșilor, alături de Marian Godină.

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete.

Cine e Andreea Munteanu, noua concurentă de la Survivor România 2026

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu, în timp ce la echipa Războinicilor se vor alătura CAV și Maria Dumitru. Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

Andreea Munteanu are 27 de ani și a făcut gimnastică de performanță. Aptitudinile pe care și le-a dezvoltat de-a lungul carierei sale o ajută acum să facă față provocărilor de la Survivor.

Ambițioasă, muncitoare, determinată și mereu o luptătoare, Andreea e gata să aducă un mare plus echipei Faimoșilor, muncind din greu alături de colegii ei pentru supremație.

Andreea Munteanu a fost gimnastă de performanță, făcând parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles în 2012. Datorită performanței ei de atunci, echipa României s-a calificat pe locul 3 și s-a întors acasă cu 3 medalii, una de bronz pe echipe, una de bronz la sol și una de argint la bârnă.

În 2013, Andreea Munteanu s-a remarcat cu o nouă performanță în lumea gimnasticii, când a obținut aurul la individual compus la Lungano, Elveția.

Cu un fizic de invidiat, determinare și anduranță, Andreea e gata să facă față celor mai grele probe la Survivor România 2026.

Nu rata noi ediții de Survivor România 2026 vineri de la 20.30 și sâmbătă și duminică de la 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY!

