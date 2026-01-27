Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de ani

Antena Căutare
Andrei Beleuț este un concurent din tribul Războinicilor de la Survivor 2026 care s-a remarcat încă din primele clipe ale competiției prin declarațiile fără perdea, dar și prin răsturnările de situații pe care le-a creat. Află povestea de viață a concurentului!

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 16:13

Andrei Beleuț a surpris declarând direct că le place pe Naba și pe Marina Dina de la Faimoși. O altă situație în care s-a făcut remarcat a fost și aceea în care a făcut schimb de trib.

Când a primit o misiune secretă și a făcut schimb de trib pentru o etapă cu Gabi Tamaș, Andrei Beleuț a reușit să-i supere pe unii dintre Faimoși, după ce a decis, din poziția deținătorului colanului de imunitate, să o trimită la duel pe Roxana Condurache, deși spusese înainte că va vota cu cel dorit de majoritate (4 dintre Faimoși i-au spus să o voteze pe Larisa Uță).

Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026: „Părinții mei au fost foarte amărâți”

Andrei Beleuț are 34 de ani și s-a dus din Pitești în Republica Dominicană. Beleuț este antreprenor și lucrează de 3 ani ca manager la un restaurant. Își dorește o carieră în armată sau la trupele speciale. În trecut a fost director de magazin într-un magazin de haine. A absolvit Facultatea de Științe Economice, specializarea Administrarea Afacerilor, și muncește de la 19-20 de ani. Dacă ar câștiga premiul de la Survivor, și-ar cumpăra un apartament și o motocicletă.

„De mic am crescut alături de sora mea, mama mea, tatăl meu. Părinții mei au fost foarte amărâți, iar mama mea a trebuit să aibă grijă de noi de la 20 de ani. Tatăl meu a fost baza în familie. El a muncit de la 13 ani că a fost părăsit de tată. Dacă a avut o copilărie grea, a vrut să nu ne lipsească nimic. Dar asta nu înseamnă că am fost niște copii mereu răsfățați. Primeam haine normale, ne plimba. am un stil de viață frumos și natural. eu spun ce gândesc, sunt natural. Știu că de multe ori am pierdut din cauza faptului că am spus adevărul, dar am știut că stau cu capul sus și asta contează, a spus Andrei Beleuț la Antena 1.

Mama și sora lui Andrei Beleuț au intervenit prin apel video la emisiunea Povești din Jungla. Denisa nu a fost de acord inițial ca fratele său să meargă la Survivor, din raționamente de sănătate, dar dacă el și-a dorit acest lucru, familia l-a susținut.

„Locuiește cu mine pentru că îi place mâncarea lui mami. Mi-a zis că după ce merge la Survivor, următoarea etapă pe care vrea să o puncteze este să se însoare”, a spus mama lui Beleuț, la Antena 1.

