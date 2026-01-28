Antena Căutare
Home Survivor Stiri Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană!

Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană!

Patru concurenți se alătură triburilor de la Survivor în acest weekend. Descoperă ce surprize aduce ediția.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 11:17 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 11:18
Descoperă cine sunt cei patru concurenți noi care se alătură triburilor Survivor | Antena 1

Trei săptămâni deja încheiate. Eliminări pe bază de Duel sau motive medicale, momente de cumpănă și de regăsire de sine, probe dure duse la capăt cu succes. Singurul show în care limitele sunt făcute pentru a fi depășite, în care oamenii lasă deoparte confortul casei și învață să se descurce într-o junglă deloc prietenoasă, SURVIVOR continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână și le aduce celor de acasă acțiunea de care au nevoie!

Faimoșii și Războinicii au suferit deja primele pierderi din triburi. Au învățat ce înseamnă să pierzi Imunitatea și să ajungi la Consiliul Tribal, au descoperit ce presiune se pune pe ei la jocuri când au mai puțin membrii în echipă și acum știu că au nevoie de forțe proaspete!

În acest weekend, vin întăririle la fața locului! Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, cu o motivație clară – să demonstreze că se pot integra rapid și că pot merge până la capăt!

Patru concurenți se alătură triburilor, la Survivor, în acest weekend! Marian Godină descinde în jungla Dominicană

Articolul continuă după reclamă

În rândul Faimoșilor se alătură Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate. Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție. De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

Citește și: Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram

La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV! Maria are 24 de ani și vrea să se autodepășească, considerând show-ul ca fiind o experiență complet nouă. Este antrenoare de judo și vrea să folosească aptitudinile sportive ca avantaj în luptele de pe traseu. La 47 de ani, CAV este managerul unei firme și spune că nu-l sperie nimic în competiție. Vrea să se descopere și e sigur că orice situație limită te ajută să afli cine ești cu adevărat.

Weekend-ul este SURVIVOR! În fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00, nu ratați la Antena 1 și pe AntenaPLAY cel mai dur format de televiziune!

Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de ani...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul
Antena 3 Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de ani
Cine este Andrei Beleuț de la Survivor 2026. Povestea de viață a Războinicului. De ce locuiește cu mama la 34 de...
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026.
Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026. "Așa vreau să...
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an
Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare Jurnalul
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x