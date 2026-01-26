Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor, la finalul unei ediții lider de audiență

Emisiunea Survivor a fost lider de audiență cu ediția de duminică, 25 ianuarie 2026.

Trei săptămâni. Nouă ediții dificile, cu momente neașteptate. Misiuni secrete care au adus acțiunea la un alt nivel. Conflicte în interiorul triburilor care au demonstrat că dinamicile pot fluctua, la orice pas. Survivor. Faimoși vs Războinici a adus aseară o super ediție care i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor, fiind lider de audiență.

Vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, totul merge mai departe, mai încărcat de tensiune.

Yasmin Awad și Roxana Condurache au părăsit competiția Survivor. Emisiunea, lider de audiență cu ediția din 25 ianuarie 2026

Jocul de provizii a fost unul surprinzător, Războinicii reușind să se impună, fără niciun fel de probleme în fața Faimoșilor. După perioada dificilă, aceștia și-au revenit, legând două câștiguri consecutive.

Cu toate acestea, ce a urmat a fost cu adevărat surprinzător! La Consiliu, tribul roșu a dat frâu liber discuțiilor și a dat cărțile pe față, lăsând la iveală o ruptură reală între coechipieri și o nevoie de a lămuri lucrurile cât mai rapid.

Yasmin Awad a revenit de la controlul medical, iar veștile au fost dure – a trebuit să părăsească competiția pentru a reveni în țară, cât mai rapid, și a se ocupa de un tratament corespunzător. Cu lacrimi în ochi, ea și-a părăsit tribul, după ce flacăra i-a fost stinsă.

Eliminările au continuat, după Duelul dintre Cristi Boureanu și Roxana Condurache. Cea din urmă a pierdut lupta și a devenit a doua concurentă din trib care revine spre România.

Ediția de aseară a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 23:45, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 6.2 puncte de rating şi 20.8% cotă de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.8 puncte de rating și 18.6% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.5 puncte de rating și 14.9% cotă de piață. Și la nivel național, Antena 1 a fost pe primul loc cu 6.5 puncte de rating și 16.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:38, peste 1.4 milioane de telespectatori erau cu ochii pe cel mai tare format de supraviețuire.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 25 ianuarie 2026