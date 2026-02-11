Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026

Călin Donca a părăsit duminică, în săptămâna 5, competiția Survivor România 2026.

Călin Donca a suferit o accidentare, iar acest lucru a dus la eliminarea lui pentru a putea ajunge acasă unde avea să primească îngrijiri medicale de specialitate. Concurentul din tribul Faimoșilor a ajuns în România pentru că avea nevoie de îngrijiri de la medici de specialitate. El a suferit un accident în timpul competiției.

Ce spune Călin Donca despre recuperarea sa după accidentarea de la Survivor

Călin Donca a părăsit competiția pe 8 februarie, în ediția 11 de Survivor România 2026 din cauza unor probleme medicale suferite din cauza unei accidentări. Concurentul s-a accidentat destul de grav după ce a căzut dintr-un cocotier. Afaceristul se urcase în cocotier pentru a încerca să procure hrană pentru echipa sa.

Concurentul a suferit această accidentare în urmă cu aproximativ o lună, iar acum, odată ajuns acasă, el a vorbit deschis despre recuperarea lui. Călin Donca s-a bucurat să ajungă acasă la soția lui pentru că dorul de casă îl măcina, iar acum poate petrece timp cu ea.

Chiar dacă recuperarea lui e una dificilă, afaceristul a declarat că se află pe drumul cel bun și, deși mai are un drum lung până să își revină complet, el este sigur că totul va fi bine în viitorul apropiat.

„A trecut o lună aproape de când s-a întâmplat acea căzătură, așadar sunt bine.”, a declarat Călin Donca.

Fostul concurent Survivor România 2026 urmează un tratament de recuperare pentru a-și putea recăpăta mobilitatea complet.

„Am stat trei săptămâni în recuperare, iar asta este prima săptămână în care pot să merg cât de cât bine”, a mai spus Călin Donca.

Cât timp a făcut parte din echipa Faimoșilor la Survivor, Călin Donca și-a primit porecla de „îmbârligător”. Afaceristul a decis să vorbească deschis despre ce se întâmpla, de fapt, în spatele camerelor.

„De la televizor oricine își poate da cu părerea. (...) Când o femeie îmi vorbește nevasta de rău și o face în diverse moduri, eu bărbat și tată și soț nu pot, nu stau să o mai accept în mediul nostru. De acolo a pornit conflictul, dar voi nu vedeți lucrurile acestea. Nu știu cum ați reacționa voi dacă v-ar face cineva nevasta de 18 ani în căsătorie cu tine, să o facă în diverse feluri”, a dezvăluit fostul concurent.

Acum afaceristul se bucură din plin de timp petrecut cu familia lui acasă, în timp ce se preocupă de recuperare pentru a-și reveni complet, în cel mai scurt timp, după accidentarea suferită.

