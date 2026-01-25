Exclusiv| Imaginea rară cu Călin Donca din copilărie. Cum arăta concurentul de la Survivor România 2026 pe vremea când era puști

Cătălin Donca, fotografia din copilărie care i-a surprins pe fanii concurentului de la Survivor România 2026

Călin Donca este unul dintre cei mai competitivi concurenți din echipa Faimoșilor la Survivor România 2026. | Antena 1

Călin Donca este unul dintre concurenții Survivor România 2026 și face parte din echipa Faimoșilor.

Călin Donca, imaginea din copilărie care i-a susprins pe fanii Survivor România 2026

Călin Donca este un cunoscut om de afaceri din Brașov cu o vastă experiență în domeniu. Bărbatul s-a remarcat de-a lungul timpului datorită afacerilor pe care deține și care îi aduc un venit colosal. El are mai multe business-uri printre care și unul cu panouri fotovoltaice.

Între el și Dorian Popa, care i-a fost bun prieten, au apărut unele divergențe pe baza afacerilor pentru care colaborau, iar disputa dintre ei a fost destul de mediatizată la acea vreme.

Se pare că celebrul afacerist nu are succes doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Orianda, cea cu care este căsătorit de 20 de ani. Împreună cei doi au construit o familie frumoasă. Relația lor s-a bazat mereu pe multă iubire, încredere și înțelegere și așa au ajuns să aibă o familie numeroasă.

Cei doi se bucură acum de cei cinci copii ai lor, Areea, Ares, Arisha, Ovidius și Ariadna.

Recent, Călin Donca ne-a dezvăluit o imagine rară cu el din arhiva personală. În imaginea din copilărie, Călin apare alături de tatăl lui. Călin pare că este la o serbare la școală sau la festivitatea de premiere pentru că are o coroniță de flori pe cap.

În poză se vede cât de bine seamănă cu tatăl său și este clar că i-a moștenit fizionomia. Călin apare stând pe piciorul tatălui lui, zâmbind mândru la cameră pentru performanța pe care a dobândit-o în anul școlar.

Puțini au reușit să îl recunoască pe celebrul afacerist în fotografia rară din copilărie.

Concurentul Survivor luptă în prezent pentru marele premiu alături de colegii săi din echipa Faimoșilor, demonstrându-și curajul și forța în jungla din dominicană. Cu multă determinare, spirit de lider și dorința ca echipa lui să fie unită, Călin Donca a demonstrat până acum că poate face față provocărilor din sălbăticie, trecând cu brio peste cele mai grele provocări.

