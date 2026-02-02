Antena Căutare
După ce a părăsit Survivor 2026, Marina Dina a vorbit pe larg despre acuzațiile Larisei cum că între ea și Călin Donca s-ar naște o idilă. Marina Dina a explicat la Survivor: Povești din Junglă cum au stat lucrurile, de fapt. 

Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 12:27 | Actualizat Luni, 02 Februarie 2026, 12:57

Marina Dina a precizat că a avut într-adevăr o apropiere de Călin Donca, dar una de natură frățească, nicidecum ceva amoros sau intim.

Acuzațiile au venit din partea Larisei Uță.

Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca

„Larisa are o imaginație bogată. Când ea se certa cu Călin în toiul nopții, ea dorma, s-a trezit în timp ce Călin făcea focul, a început să-i spună că e un manipulator, că a încercat să facă niște lucruri cu Roxana, și că nu i-ar fi reușit și apoi ar fi încercat cu mine. Deci niște acuzații complet nefondate. Ea nu a încercat să comunice de mine. Eu auzeam că mă atacă. Eu le-am aflat când ei s-au certat la foc.

Eu credeam că problema ei era că eu l-aș fi influențat pe Călin să o votăm pe ea să iasă. Lucru neadevărat pentru că propunerea a venit din partea lui Aris, eu am fost de acord pentru că era cea mai puțin plăcută din echipă. Eu cu Roxana și cu Yasmin ne simțeam protejate de Călin. Roxana îmi spunea că îl privește ca pe o figură paternă, eu ca pe un frate mai mare. Și, într-adevăr eram apropiați, dar nu era o apropiere neadecvată”, a spus Marina Dina în discuția cu Anamaria Prodan, Raluca Bădulescu și Alex Delea.

Marina Dina a mai precizat că stătea în preajma lui Călin Donca pentru că o făcea să se simtă în siguranță.

„Eu interacționam mai mult cu Călin față de alți băieți din grup pentru că mă făcea să mă simt în siguranță. EU chiar îl priveam ca pe un frate mai mare care mă ajuta în lupta pentru supraviețuire. Nu am simțit manipulae. El ne oferea ceva, iar noi acceptam starea asta de siguranță, tăia nuci de cocos, construia casa, se ocupa și ziua și noaptea de foc”, a spus Marina Dina.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

