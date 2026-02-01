Diseară, la Survivor flacăra se va stinge pentru un nou concurent din tribul Faimoșilor, după ce Războinicii au obținut Imunitatea

Antena Căutare
Seri tot mai lungi departe de casă. Dimineți în care mâncarea nu mai are gustul de altă dată.

Publicat: Duminica, 01 Februarie 2026, 09:45
Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Zile în care resursele se termină, iar jocurile sunt tot mai dificile pentru a câștiga unele noi. Probe în care limitele sunt depășite, iar bucuria victoriilor schimbă toată atmosfera. Discuții mai aprinse cu fiecare minut. Singurul show care îi pune pe concurenți față în față cu unele condiții atât de dure. Survivor continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY în această seară, de la ora 20:00.

Diseara flacăra se va stinge pentru unul dintre Faimoși

Fără mâncare de zile întregi, doar cu orez și cocos, Războinicii au suferit cumplit fiecare înfrângere de la jocurile de recompensă și provizii. Cu toate acestea, motivația lor a rămas una clară – să nu piardă niciun membru din trib. Iar asta s-a văzut și aseară, la jocul pentru Imunitate. Deciși, atenți la fiecare detaliu, ei au câștigat încă o dată, prin punctul decisiv adus de Adrian Petre și vor păstra formula actuală.

De cealaltă parte, Faimoșii au învins constant la recompense, dar nu par să depășească complexul jocului vital pentru rămânerea în show. După o nouă înfrângere, au ajuns la Jocul pentru Imunitatea Individuală, iar acolo Larisa Uță a continuat forma excelentă și a câștigat colanul.

Un nou joc îi așteptă pe toți! E cel pentru provizii. Să urmeze rețeta și să fie locul în care tribul roșu își revine și se impune?

Cărțile sunt făcute. E vremea pentru Consiliul tribal. De la ora 20:00, echipele sunt mai sincere ca niciodată, iar orice secret iese la iveală. Va fi vremea pentru un nou vot colectiv, dar și pentru o alegere făcută fără să stea pe gânduri, de către Larisa.

Doi concurenți vor lupta pentru ultima șansă la Duel! Pentru o persoană se va stinge flacăra. Cine va declara: ”mi-e greu să mă despart de ei, a fost o experiență foarte frumoasă”? Aflăm în doar câteva ore!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

