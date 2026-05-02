După o recompensă care a schimbat total starea concurenților din tribul Los Niños, diseară, se dă lupta pentru Imunitate!

Home Survivor Stiri

Un camp în care atmosfera este diferită. O echipă în care oamenii încă se descoperă și învață să trăiască în această nouă formulă. O competiție care îi surprinde la fiecare pas și le oferă elemente la care nici nu s-ar fi gândit. Un trib în care motivația este puternică – să meargă până la final.

Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 10:45 | Actualizat Sambata, 02 Mai 2026, 10:50
Aris și Patricia, foștii Faimoși, s-au impus.

Un show TV care nu este ratat de cei de acasă. Survivor continuă în această seară, de la ora 20:00, cu o nouă ediție care va scoate la iveală tensiunea puternică, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ieri, cei 13 concurenți rămași în jungla Dominicană au avut o premieră – un joc pentru rolul de Căpitan. Cu gândul la faptul că și-ar putea forma propria echipă și ar putea să-i aibă aproape doar pe cei puternici în lupta pentru recompensă, toți au dat ce au avut mai bun. Aris și Patricia, foștii Faimoși, s-au impus și au făcut alegerile pe care le-au considerat potrivite.

Învingătoare a ieșit echipa Patriciei, cu un scor dur, 10 la 1, care le-a oferit șansa să petreacă o noapte într-o vilă, deloc aprope de locul care le este casă în inima necunoscutului și să aibă parte de o masă pe cinste, un grătar de 1 mai care să le amintească de viața normală. Pe lângă toți cei care au fost în echipa câștigătoare, Lucian, Gabi, Cristi, Bibi și Andreea, Aris a fost ales de Patricia pentru a-i însoți. Însă această decizie va avea urmări puternice!

Lăsați în urmă de căpitanul lor, cei șase concurenți pierzători au avut o noapte diferită. ”A fost ciudat aseară. Din 13 persoane, am rămas 6 în camp, dar nu m-a deranjat. Am putut să-i cunosc mai bine”, va mărturisi Maria.

În plus, Patrice, Ramona, Marian, Bianca, Maria și Gigi vor simți că Aris ar fi trebuit să refuze recompensa și îl vor aștepta cu multe remarci tăioase în camp. ”Aris, e un fel de karmă. Ne-ai trădat și ne-ai lăsat la greu”, va puncta Bianca Giurcanu.

Diseară se dă lupta pentru imunitate

Cum vor decurge toate discuțiile din interiorul tribului și care va fi atmosfera, rămâne de văzut. Tot atunci, cei 13 concurenți vor reveni pe teren pentru jocul care poate răsturna calculele – cel pentru colanul de Imunitate. Unul singur se va impune, iar pe acela îl vom afla la finalul serii!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști Cât costă o plimbare cu Mocănița de la Sovata. Atracția din minivacanța de 1 Mai care i-a cucerit pe turiști
Antena 3 Una dintre cele mai fascinante și mai izolate națiuni din lume se deschide și așteaptă vizitatori Una dintre cele mai fascinante și mai izolate națiuni din lume se deschide și așteaptă vizitatori

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
