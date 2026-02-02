Antena Căutare
Exclusiv | Primele declarații ale Marinei Dina după eliminarea de la Survivor 2026. Pe cine a sunat când și-a recuperat telefonul

Marina Dina a fost eliminată de la Survivor 2026 în ediția de duminică, 1 februarie. La scurt timp de la plecarea din competiție, concurenta a oferit primele declarații despre parcursul ei din emisiune, echipa adversă, dar și despre dorul de familie.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 02 Februarie 2026, 12:21
Marina Dina a fost eliminată de la Survivor 2026 în ediția de duminică, 1 februarie | Antena 1

Ediția de duminică, 1 februarie 2026, din Survivor a avut un final trist pentru Marina Dina. Aceasta a ajuns la duel alături de Cristian Boureanu. În urma confruntării, concurenta a fost nevoită să părăsească emisiunea.

După vestea care a luat prin surprindere publicul, Marina Dina a oferit primele declarații despre competiția Survivor 2026 în exclusivitate pentru a1.ro.

Ce a simțit Marina Dina când a aflat că intră la duel

Deși își dorea să rămână în concurs, dorul pentru familie a fost mult prea mare. Se pare că Marina Dina și-a rugat colegii să o voteze la duel.

„Când am ajuns la Duel, eram deja împăcată cu ideea. Le-am cerut colegilor mei din tribul Faimoșilor să mă propună pe mine pentru că îmi era foarte dor de copiii mei. Nu a fost o decizie impulsivă, ci una profund emoțională. Îmi doream să mai rămân, dar dorul de ei devenise mai puternic decât orice motivație din competiție.”, a dezvăluit concurenta.

Pe cine a sunat Marina Dina după ce și-a recuperat telefonul

Primele persoane pe care Marina Dina le-a sunat când și-a recuperat telefonul au fost cei doi copii. Se pare că micuții i-au lipsit foarte mult concurentei.

„Prima dată am vorbit cu copiii mei și m-am bucurat enorm să-i știu bine. A fost un moment extrem de intens, am simțit că mi se pune un nod în gât când le-am auzit vocile. Atunci am realizat cu adevărat cât de greu mi-a fost fără ei și că ieșirea mea din competiție a fost, de fapt, un lucru bun pentru mine.”, a mai povestit ea.

Care a fost cel mai dur adversar al Marinei Dina de la Survivor 2026

Concurenta a făcut dezvăluiri neașteptate despre echipa adversă, dar și despre cel mai dur rival al său.

„Nu am privit competiția prin prisma adversarilor, ci ca pe o luptă cu mine însămi. Pentru mine a fost mai dificil emoțional să concurez împotriva unei femei decât împotriva unui bărbat. Nu sunt o fire competitivă, iar stresul venea mai mult din ideea de confruntare decât din trasee.”, a mai zis Marina Dina.

„Traseele au fost solicitante fizic. Cele de pe uscat implicau mai multă rezistență. Pe apă, în schimb, reușeam să mă relaxez mai mult și să mă conectez cu mine.”, a mai completat ea despre experiența de la Survivor 2026.

Are sau nu Marina Dina regrete în privința participării la Survivor 2026

Marina Dina a mai evidențiat faptul că s-a bucurat de tot ceea ce i-a oferit această experiență. Așadar, aceasta nu are niciun regret în privința participării la Survivor 2026.

„Nu. A fost o experiență transformatoare. Poate singurul lucru pe care l-aș schimba, ar fi că aș fi mai blândă cu mine în anumite momente.”, a mărturisit concurenta în exclusivitate pentru a1.ro.

Survivor 2026 se vede în fiecare vineri, sâmbătă și duminică pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
