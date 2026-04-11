Faimoșii au reușit victoria, iar diseară caută să obțină Imunitatea! Survivor, lider de audiență în Vinerea Mare

Emisiunea Survivor a fost lider de audiență cu ediția de vineri, 10 aprilie 2026. Ce surprize aduce ediția de sâmbătă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Aprilie 2026, 10:11 | Actualizat Sambata, 11 Aprilie 2026, 10:14
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 11 aprilie 2026 a emisiunii Survivor | Antena 1

Jocul este din ce în ce mai greu. Fiecare zi care trece face ca distanța de la momentul plecării de acasă și până în prezent să pară tot mai apăsătoare. Concurenții au părăsit, rând pe rând, show-ul, însă cei rămași devin mai puternici și mai dornici să meargă până la final. Drumul până la marele premiu este lung, însă o bornă importantă va fi atinsă curând – Unificarea.

Aseară, primul joc al etapei i-a ținut pe cei de acasă în fața televizoareloar, iar în Vinerea Mare, Survivor a fost lider de audiență! Competiția continuă astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Cea mai importantă veste a fost oferită ieri de Adi Vasile, departe de ochiii combatanților. Regulile se schimbă, iar în următoarele săptămâni, până la Unificare, eliminații nu vor mai pleca acasă, ci vor ajunge în Exil, unde vor sta până vor avea o a doua șansă de a reintra în jocul care le-a schimbat viața!

Într-un joc în care motivația a fost atât de înaltă, Faimoșii au reușit să câștige, însă cu un preț greu de digerat – Bianca Giurcanu și Gabi Tamaș au terminat jocul la spital, cu probleme medicale grave, în timp ce Cristi Boureanu încă își revine după accidentarea suferită în urmă cu câteva etape.

Prima ediție din această săptămână a fost urmărită cu emoție și suspans, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:40, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 22.9% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 5.3 puncte de audiență și 21.2% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:38, peste 1.2 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.

Obosiți, înfometați sau cu dureri? Nu e timp de relaxare! În doar câteva ore, ambele triburi lasă totul în camp-urile lor și revin pe teren pentru miza care schimbă totul – imunitatea! O singură echipă se va impune, în timp ce cealaltă va fi nevoită să facă noi strategii pentru Consiliul Tribal.

Cine va ridica totemul deasupra capului și cine se va lupta pentru Imunitatea Personală? Pot Faimoșii să profite la maximum de recompensa în care se vor juca cu delfinii și să folosească energia pentru a câștiga lupta care le-a fost aliat săptămâni la rând? Sau vor reuși iar Războinicii să se remonteze și să se impună, pentru a doua oară consecutiv?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

colaj foto cu concurenti de la survivor

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban
Perioada 10 aprilie 2026

Survivor, 10 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. A fost un traseu marcat de accidentări și de situații li...
AS.ro Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO Cum a putut să vină Gigi Becali la înmormântarea lui Mircea Lucescu: FOTO
Observatornews.ro Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum" Domeniile în care s-au făcut cele mai multe disponibilizări. "Asta va fi regula de acum"
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Survivor, 10 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. A fost un traseu marcat de accidentări și de situații limită
Survivor, 10 aprilie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. A fost un traseu marcat de accidentări și de...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Survivor, 10 aprilie 2026. Bianca Giurcanu, accidentare gravă pe traseu. Jocul a fost întrerupt, iar medicii au intervenit
Survivor, 10 aprilie 2026. Bianca Giurcanu, accidentare gravă pe traseu. Jocul a fost întrerupt, iar medicii au...
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari
Fotografii inedite cu actorii din serialul turcesc Frați de suflet – Ateș Kușlari Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea vloggerul. „Este suma cu care el a mințit o țară întreagă”
Prima reacție a lui Călin Donca după ce a câștigat procesul cu Dorian Popa. Câți bani trebuie să îi dea... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte
Salată de ciuperci cu maioneză, servită în cruste de mini tarte HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“
Cristian Ghinea, de la USR, anunță marea lovitură! „Ilie Bolojan ar putea prelua REPER, partidul lui Cioloș“ BZI
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își bată nevasta…”
REPORTAJ. Săptămâna Patimilor cu „a 5-a Rurală”: „De sărbători omul știe să se ia la omor, să își... Jurnalul
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes
Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or la Festivalul de Film de... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște
Drob sub formă de plăcintă cu ciuperci și pui, pentru masa de Paște Hello Taste
