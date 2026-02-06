Gabi Tamaș și soția sa au fost în pragul divorțului. Mărturisirile surprinzătoare ale concurentului Survivor: „Eu eram de vină”

Antena Căutare
Gabriel Tamaș a recunoscut că povestea de dragoste pe care o are cu soția sa nu a fost lipsită și de momente mai puțin plăcute. Faimosul de la Survivor 2026 a vorbit recent despre certurile în căsnicie și a declarat că au existat momente în care a fost la un pas de a ajunge la notar pentru divorț.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 14:29 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 14:42
Gabriel Tamaș a trecut prin momente critice cu Ioana Tamaș, soția lui | Antena 1

Gabi Tamaș a recunoscut că de-a lungul căsniciei cu Ioana Tamaș a avut parte de momente tensionate și chiar s-a simțit în prag de divoț. Cei doi au trecut peste momentele grele împreună.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană la Survivor, Gabi Tamaș a fost la podcastul lui Bursucu. În timpul podcastului, fostul fotbalist a fost sunat de soție, iar moderatorul a întrebat-o dacă o mai supără soțul. Răspunsul Ioanei a fost: „Logic”. După încheierea apelului, Bursucu l-a întrebat pe Gabi Tamaș dacă s-a simțit vreodată în pragul divorțului.

Citește și: Exclusiv| Cum au arătat Gabi Tamaș și soția lui în ziua nunții. Imaginile de colecție din arhiva personală

Gabi Tamaș a recunoscut că soția a vrut să-l părăsească de mai multe ori. Ce a declarat concurentul Survivor despre acele momente critice

„De câte ori ți-ai supărat soția?”, a întrebat Bursucu.

„Schimbă întrebarea”, a răspuns Gabi Tamaș râzând.

„Sunteți de 24 de ani împreună. Căsătoriți în 2012. A fost vreun moment al vieții tale în care să simți că te cheamă la notar?”, a întrebat Bursucu.

„Da, au fost mai multe. Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a recunoscut Gabi Tamaș.

Citește și: Îi plăcea șprițul de mic! Poza adorabilă din copilăria lui Gabi Tamaș. Cum arăta concurentul Survivor | Exclusiv

Povestea de dragoste dintre Gabriel Tamaș și soție a început încă din adolescență, pe când Ioana avea doar 16 ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 2012 și au împreună o fiică.

„Noi ne-am cunoscut… Eu aveam 16 ani. Am crescut alături de el. Îmi face cadouri, tot ce mi-am dorit. A avut grijă de mine. Nu este un tip romantic, dar întotdeauna mi-a acordat atenţie.”, a declarat Ioana Tamaş, în urmă cu ceva timp, pentru Antena Stars.

Gabi Tamaș participă la Survivor 2026

Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt, se numără printre Faimoșii de la Survivor 2026.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta. Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor.

Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua. Nu mi-e frică de partea fizică, dar acolo slăbim foarte mult. Trebuie să fii foarte atent la partea fizică, pentru că pot interveni accidentări. Masa musculară se duce și poți risca accidentări. Trebuie să te gândești cum gestionezi. Partea psihică este cel mai important lucru”, a declarat Gabi Tamaș, la Știrile Antena Stars, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Gabriel Tamaș și Ioana Tamaș
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
