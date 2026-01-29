Îi plăcea șprițul de mic! Poza adorabilă din copilaria lui Gabi Tamaș. Cum arăta concurentul Survivor | Exclusiv

În arhiva lui Gabi Tamaș există o fotografie haioasă în care acesta, copil fiind, apare foarte zâmbitor cu un păhărel pe care îl ținea tacticos în mână.

Gabi Tamaș și prietenii din copilărie au fost pozați în timp ce se bucurau să bea din pahare festive. Imaginea de colecție îl înfățișează pe concurentul Survivor când era mic. Acesta părea foarte încântat de paharul cu picior care i se oferise.

Imagine haioasă din arhiva lui Gabriel Tamaș de la Survivor 2026

Fotografia este alb-negru, iar Gabi Tamaș apare înconjurat de prieteni și cu paharul în mână, așa cum îi place să petreacă și în prezent.

Unele lucruri nu se schimbă, iar Gabriel Tamaș a rămas același om vesel, care nu spune NU unui șpriț cu prietenii.

Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt, se numără printre Faimoșii de la Survivor 2026.

„Este un show total diferit. După părerea mea este cam în top 3 din lume. Faptul îmbucurător este că ai o echipă lângă tine, nu ești singur. Nu am mai fost pus în situația asta. Nu știu ce stări voi avea, până la urmă este un concurs contra ta. Dacă stai mai mult, îți dai seama, fără mâncare va fi cam greu. Răbdarea este singurul lucru pe care poți să îl iei din Asia Express și să îl duci la Survivor.

Dacă nu ai răbdare și te consumi în prima săptămâna, cedezi în a doua. Nu mi-e frică de partea fizică, dar acolo slăbim foarte mult. Trebuie să fii foarte atent la partea fizică, pentru că pot interveni accidentări. Masa musculară se duce și poți risca accidentări. Trebuie să te gândești cum gestionezi. Partea psihică este cel mai important lucru”, a declarat Gabi Tamaș, la Știrile Antena Stars, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

