Antena Căutare
Home Survivor Stiri Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor! El și CAV și-au aruncat replici dure. Ce au surprins camerele

Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor! El și CAV și-au aruncat replici dure. Ce au surprins camerele

Gabriel Tamaș a „explodat” și s-a certat cu CAV, fără să mai țină cont de nimic. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 16 a emisiunii Survivor România, din data de 13 februarie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 12:30 | Actualizat Sambata, 14 Februarie 2026, 14:50

Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi și nu și-a mai putut reține reacțiile extrem de dure la adresa lui CAV, care nu a încercat deloc să își stăpânească reacțiile și să „stingă” conflictul. Camerele de filmat au surprins scandalul de proporții dintre cei doi concurenți din cadrul emisiunii Survivor, în ediția 16 din data de 13 februarie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul, de fapt.

Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor! El și CAV și-au aruncat replici dure

Situație tensionată și complet neașteptată, în ediția 16 a emisiunii Survivor România, din data de 13 februarie 2026. Concurenții s-au întâlnit cu Adi Vasile și acesta a fost momentul în care aceștia au avut ocazia să împărtășească impresii despre cele întâmplate până în prezent în Republica Dominicană, în cadrul show-ului Survivor.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Războinicii au câștigat recompensa! Ce decizie au luat

Totuși, ceea ce părea să fie o simplă întâlnire pentru a împărtăși păreri s-a transformat într-o adevărată ceartă de proporții între noi doi concurenți. Spiritele s-au aprins și cei doi și-au aruncat cuvinte extrem de dure și reproșuri, fără pic de reținere. Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi și nu a mai ținut cont de nimic atunci când CAV a reușit să îl enerveze.

Totul a început atunci când Adi Vasile a adus în discuție gestul făcut de Nicu: „Nicu, l-ai pedepsit pe CAV pentru atitudinea lui din cadrul tribului mâncând separat față de el”.

„Nu consider că l-am pedepsit, pur și simplu consider că l-am lăsat să își gătească singur mâncarea. Poate dacă simte un pic din ce am trăit noi în primele zile...Decât să își pregătească frazele, cum să ne ardă pe fiecare în parte, sau cel puțin pe mine...Prefer să își facă mâncarea. În rest, nimic altceva. Nu i-a luat nimeni din mâncare, din contră, i s-a pus mai mult. Nu l-am privat din a mâncat, am făcut turte și a avut acces la ele, adică nu a fost ceva dramatic. Și sincer, cred că nici nu a simțit”, a dezvăluit Nicu Grigore.

„CAV, a fost decizia ta de a te îndepărta de trib?”, a întrebat Adi Vasile.

Replica acestuia, sub forma unei metafore, i-a băgat pe mulți în ceață și antipatiile au crescut și mai mult. Acesta a fost momentul în care Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi, nu s-a mai putut abține și nici nu a mai ținut cont de nimic atunci când a început să înjure și să aibă replici dure la adresa lui CAV. Nici CAV nu s-a lăsat mai prejos.

„Am venit să concurez la Survivor și stau să îți ascult ție metaforele. Du-te de unde ai venit, hai taci!”, a strigat Tamaș furios.

colaj foto cu gabi tamas si cav de la survivor
+3
Mai multe fotografii

Se pare că și alți concurenți s-au enervat și au părut deranjați de comportamentul și de vorbele lui CAV. S-a lsăat cu replici dure, iar camerele de filmat au surprins totul, în ediția 16 din data de 14 februarie 2026 a emisiunii Survivor.

Războinicii au câștigat recompensa, iar acum motivația lor a crescut – vor și imunitatea, în fața Faimoșilor. Ce urmează... Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Războinicii au câștigat recompensa! Ce decizie au luat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul &#8211; FC Argeș 2-1
Observatornews.ro Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac"
Antena 3 Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Războinicii au câștigat recompensa! Ce decizie au luat
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Războinicii au câștigat recompensa! Ce decizie au luat
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”
Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot...
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în conflict de interese
După patru ani, instanța a anulat deciziile ilegale pentru care Clotilde Armand a fost declarată, definitiv, în... Jurnalul
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand
A murit Maria Franca Ferrero, văduva fondatorului Nutella. Ce se va întâmpla cu faimosul brand Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici:
Reacţia unui american care mânâncă pentru prima dată şorici: "Românii ştiu ce fac" Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x