Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor! El și CAV și-au aruncat replici dure. Ce au surprins camerele

Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi și nu și-a mai putut reține reacțiile extrem de dure la adresa lui CAV, care nu a încercat deloc să își stăpânească reacțiile și să „stingă” conflictul. Camerele de filmat au surprins scandalul de proporții dintre cei doi concurenți din cadrul emisiunii Survivor, în ediția 16 din data de 13 februarie 2026. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul, de fapt.

Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi la Survivor! El și CAV și-au aruncat replici dure

Situație tensionată și complet neașteptată, în ediția 16 a emisiunii Survivor România, din data de 13 februarie 2026. Concurenții s-au întâlnit cu Adi Vasile și acesta a fost momentul în care aceștia au avut ocazia să împărtășească impresii despre cele întâmplate până în prezent în Republica Dominicană, în cadrul show-ului Survivor.

Totuși, ceea ce părea să fie o simplă întâlnire pentru a împărtăși păreri s-a transformat într-o adevărată ceartă de proporții între noi doi concurenți. Spiritele s-au aprins și cei doi și-au aruncat cuvinte extrem de dure și reproșuri, fără pic de reținere. Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi și nu a mai ținut cont de nimic atunci când CAV a reușit să îl enerveze.

Totul a început atunci când Adi Vasile a adus în discuție gestul făcut de Nicu: „Nicu, l-ai pedepsit pe CAV pentru atitudinea lui din cadrul tribului mâncând separat față de el”.

„Nu consider că l-am pedepsit, pur și simplu consider că l-am lăsat să își gătească singur mâncarea. Poate dacă simte un pic din ce am trăit noi în primele zile...Decât să își pregătească frazele, cum să ne ardă pe fiecare în parte, sau cel puțin pe mine...Prefer să își facă mâncarea. În rest, nimic altceva. Nu i-a luat nimeni din mâncare, din contră, i s-a pus mai mult. Nu l-am privat din a mâncat, am făcut turte și a avut acces la ele, adică nu a fost ceva dramatic. Și sincer, cred că nici nu a simțit”, a dezvăluit Nicu Grigore.

„CAV, a fost decizia ta de a te îndepărta de trib?”, a întrebat Adi Vasile.

Replica acestuia, sub forma unei metafore, i-a băgat pe mulți în ceață și antipatiile au crescut și mai mult. Acesta a fost momentul în care Gabriel Tamaș a „explodat” de nervi, nu s-a mai putut abține și nici nu a mai ținut cont de nimic atunci când a început să înjure și să aibă replici dure la adresa lui CAV. Nici CAV nu s-a lăsat mai prejos.

„Am venit să concurez la Survivor și stau să îți ascult ție metaforele. Du-te de unde ai venit, hai taci!”, a strigat Tamaș furios.

Se pare că și alți concurenți s-au enervat și au părut deranjați de comportamentul și de vorbele lui CAV. S-a lsăat cu replici dure, iar camerele de filmat au surprins totul, în ediția 16 din data de 14 februarie 2026 a emisiunii Survivor.