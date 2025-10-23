Naba Salem s-a despărțit de viitorul ei soț, deși aveau nunta planificată. Ce a dezvăluita ispita de la Insula Iubirii sezonul 9

Naba Salem, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, a rupt logodna cu viitorul ei soț și au decis să se despartă.

Ispita Naba Salem de la Insula Iubirii sezonul 9 a luat decizia de a se despărțit de logodnicul ei, Laurențiu. | Instagram & Antena 1

În urmă cu puțin timp, Naba anunța pe contul ei de Instagram că s-a logodit și urmează să se căsătorească, luând prin surprindere pe toată lumea. Deși formau un cuplu de puțin timp, ea și Laurențiu au decis că vor să fie împreună pentru totdeauna.

Naba Salem s-a despărțit de logodnicul ei

Laurențiu nu a stat pe gânduri și a cerut-o de soție pe Naba imediat, iar ea a acceptat. Cei doi au început pregătirile pentru nuntă, iar Naba se declara ca fiind foarte fericită în noua ei relație. Ispita posta adesea pe Insta Story imagini și video-uri cu logodnicul ei în ipostaze romantice și se vedea că era extrem de încântată de noua etapă din viața ei.

Laurențiu a cerut-o în căsătorie după doar o săptămână de relație, iar afaceristul se pare că o cucerise cu șarmul și carisma lui.

Naba și Laurențiu chiar își aleseseră și nașii de cununie, stabiliseră și data nunții și restaurantul, dar se pare că nu a fost să fie. Nunta trebuia să aibă loc pe 16 mai 2026, dar se pare că Naba e hotărâtă să lase acest lucru în trecut.

Naba a decis că e mai bine să se despartă și nu a stat pe gânduri nicio secundă. Frumoasa brunetă a șters deja toate pozele cu Laurențiu de pe contul ei de Instagram și vorbește acum despre ea ca fiind o femeie singură.

”Ne-am certat, nu mai suntem împreună! Ne-am separat de o săptămână și ceva, chiar două. Totul s-a întâmplat fix după ce am venit de la cabană, de fapt, chiar de la cabană a început totul. Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat între noi, pot doar să spun că nu mai suntem împreună”, a spus Naba Salem, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Naba nu a confirmat încă anularea nunții, dar a confirmat despărțirea de Laurențiu și a precizat că este hotărâtă. Ispita de la Insula Iubirii nu a divulgat încă motivul despărțirii și a spus că dacă Laurențiu va schimba anumite lucruri pe care ea și le dorește la el, atunci ar putea exista o șansă de împăcare.

”Eu nu zic nici nu, nici da. Eu, una, nu vreau să vorbesc despre nuntă. Nu se știe niciodată, poate ne împăcăm. Eu vreau să schimb niște chestii foarte urâte la el. Dacă le schimbă, există șanse de împăcare. Dacă nu, fiecare pe drumul lui”, a mai spus fosta ispită de la Insula Iubirii.

Pentru a trece peste această despărțire, Naba a spus că se pregătește să plece într-o vacanță de lux în Dubai unde are de gând să se răsfețe.

