Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce limite ar impune Naba dacă ar merge la Insula Iubirii într-un cuplu

Ispita Naba Salem a vorbit despre experiența ei la Insula Iubirii sezonul 9 în cel mai nou interviu cu ea, după finalizarea difuzării emisiunii.

Naba, o fire sinceră, caldă și amuzantă, așa cum a demonstrat că a fost și pe insulă, a vorbit deschis despre experiența din Thailanda.

Ea a mărturisit că, deși la început a avut un atac de panică și a fost puțin retrasă, pe parcurs a descoperit care sunt oamenii cu care rezonează și a putut să se simtă în largul ei.

Ce limite ar impune Naba dacă s-ar duce la Insula Iubirii în cuplu

Lipsită de inhibiții și mereu pusă pe glume, Naba a fost naturală și prietenoasă, atât cu concurenții veniți în cupluri, cât și cu ispitele feminine cu care a locuit în vilă.

Frumoasa ispită a povestit că a legat prietenii strânse cu Cristi Pungă și Andrei Lemnaru pentru că i-a apreciat pentru felul lor de a fi. Ea a spus că amândoi sunt deschiși, sinceri și prietenoși și asta a atras-o, când a descoperit că a găsit oameni care i se aseamănă ca și comportament.

Chiar dacă a trăit și momente mai dificile în care s-a simțit copleșită, Naba a spus că cei din vilă au ajutat-o mereu să își găsească buna-dispoziție și vibe-ul pozitiv. Cu o atitudine încrezătoare, la întrebarea dacă ar veni la Insula Iubirii în cuplu, Naba a răspuns ferm că nu ar face asta. Dacă totuși ar fi să își imagineze că ar merge în acest show alături de partenerul ei, ea a vorbit și despre ce limite ar impune.

„La mine limita ar fi sărut, atingeri și, bineînțeles, sexul. Adică în rest tu îți dai seama de un om atunci când bea, aia este adevărata față. Cum să îți pun limită să nu bei? Păi ce acasă nu bei fără să știu? N-aș pune limita asta, mi se pare foarte stupidă, n-aș pune limite să nu ieși cu aia sau cu aia. Pe mine m-ar deranja să văd că nu își asumă testul sau ascunzișuri, sau bilețele. Nu suport, zi pe față, frate!”, a povestit Naba.

Despre acordarea unei a doua șanse, în caz că partenerul ar călca strâmb, Naba a oferit un răspuns categoric.

„Ce? Eu să mai iert înșelatul? Nu mai iert așa ceva! De fiecare dată când am iertat, că am iertat, (...) a fost mai rău, și mai rău, și mai rău. Nu, n-aș mai face asta pentru că știu ce merit. Am învățat să mă iubesc, tocmai cum îi spuneam și lui Cristi. Iubește-te și dacă tot muncești, că la el asta era problema, că muncește încontinuu și nu are timp de el, sau să se bucure. Nu! Mă iubesc, mă bucur, muncesc ca să mă bucur. La fel aș face și eu. Doamne, să mai iert înșelatul, nu! Păi atunci m-aș pune să-l înșel și eu încontinuu. Cum ar fi? Îl înșel și îi trimit poze, i-ar plăcea? Doamne ferește!”, a zis Naba Salem.

