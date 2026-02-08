Marian Godină, în lacrimi la Survivor. Ce mesaj a transmis Georgiana, soția concurentului, după ce l-a văzut plângând

Marian Godină a izbucnit în lacrimi la Survivor România 2026, în ediția de sâmbătă, 7 februarie. La scurt timp de la difuzarea imaginilor la televizor, soția acestuia a transmis un mesaj emoționant în mediul online.

Săptămâna cinci din Survivor 2026 a venit cu o surpriză de proporții pentru echipe. Patru concurenți noi s-au alăturat triburilor din Republica Dominicană, iar printre aceștia se numără și Marian Godină.

Prima zi petrecută alături de Faimoși nu a fost deloc ușoară pentru celebrul polițist. Acesta a intrat în forță pe traseu, însă venirea nopții l-a făcut să simtă dorul familiei. Un amalgam de sentimente l-a cuprins pe acesta la primele ore ale dimineții, după o seară petrecută în junglă.

Cu vocea tremurândă și lacrimi în ochi, Marian Godină a dezvăluit că îi este foarte dificil să stea departe de cei doi copii ai săi. Concurentul din echipa roșie nu s-a mai putut abține și a început să plângă atunci când a început să vorbească despre micuții lui.

„Cel mai mult mi-au lipsit copiii mei pentru că sunt obișnuit să dorm cu ei. (...) Încerc să-mi revin!”, a dezvăluit celebrul polițist în fața camerelor de filmat în timp ce încerca să își stăpânească emoțiile.

Cum a reacționat Georgiana, soția lui Marian Godină, după ce și-a văzut partenerul cu lacrimi în ochi la Survivor România 2026

Georgiana, soția lui Marian Godină, nu a rămas indiferentă imaginilor cu soțul ei de la Survivor România 2026. Aceasta a transmis un mesaj emoționant după ce și-a văzut partenerul cu lacrimi pe față.

Cât timp se află în Republica Dominicană, Georgiana este cea care se ocupă de conturile de pe rețelele sociale ale soțului ei. Așadar, partenera lui Marian Godină nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut o postare copleșitoare despre bărbatul cu care are doi copii.

„Sunt momente în care îl vedem pe Marian puternic, luptând, dar sunt și momente în care dorul își spune cuvântul… ❤️

Dorul de copii, dorul de casă, dorul de noi — toate s-au adunat și l-au făcut vulnerabil. Iar lacrimile nu sunt un semn de slăbiciune, ci un semn de iubire. Îl susținem din toată inima și știm că fiecare zi ne apropie de momentul în care ne vom îmbrățișa din nou. 🤍”, a scris Georgiana pe contul de Instagram.

Postarea soției lui Marian Godină a strâns o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali.

„Abia aștept sa câștige. Bravo ție că ești puternică cu și pentru două păpușele”, „Eu l-am crezut că îi este dor, chiar m-a făcut să plâng un pic, pentru că nu s-a ferit să-și arate iubirea, chiar dacă asta îl face vulnerabil” sau „Il urmăresc cu drag!”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

De asemenea, gestul lui Marian Godină a stârnit și mesaje neașteptate. Internauții nu au ezitat să își dea cu părerea despre imaginile văzute sâmbătă seară la Survivor România 2026.