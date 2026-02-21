Antena Căutare
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026

Călin Donca, concurentul de la Survivor România 2026, a dezvăluit recent cu ce suvenir a plecat după eliminarea din emisiune.

Publicat: Sambata, 21 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Sambata, 21 Februarie 2026, 08:43
Călin Donca le-a arătat urmăritorilor săi pe Insta Story cu ce suveniruri a plecat de la Survivor. | Antena 1

Concurentul a fost eliminat din competiție în urmă cu două săptămâni din cauza unei accidentări. Acesta avea nevoie de îngrijiri medicale de specialitate și s-a întors în România. Acum se află în continuare în perioada de recuperare, dar se simte mult mai bine. Călin are familia alături, se ocupă de tratament și știe că totul va fi bine.

Cu ce suvenir a plecat Călin Donca de la Survivor România 2026

Obișnuit cu un stil de viață luxos, milionarul nu a plecat totuși cu mâna goală de la Survivor România 2026 și a adus câteva suveniruri. Pentru el, aceste obiecte au o valoare sentimentală inestimabilă și îi vor aminti tot timpul de experiența inedită pe care a trăit-o în Republica Dominicană.

Citește și: Cum a răspuns Marina Dina acuzațiilor referitoare la apropierea sa de Călin Donca: „Larisa are o imaginație bogată”

Fanii lui Călin Donca au fost dezamăgiți să afle despre eliminarea concurentului lor preferat pentru că ei sperau că el va fi câștigătorul. Din păcate, problemele lui de sănătate după accidentare nu se ameliorau și el a trebuit să ia o decizie spre binele său.

Deși nu a câștigat marele premiu, el a reușit să câștige inimile telespectatorilor și ale colegilor de echipă care i-au apreciat munca și determinarea. Pe tot parcursul participării sale în emisiune, Călin s-a bucurat de sprijinul familiei lui și aștepta cu nerăbdare să se întoarcă acasă la soția lui și cei cinci copii ai lor.

El a ales să păstreze câteva obiecte extrem de valoroase pentru el care îi vor aminti mereu de momentele dificile pe care a reușit să le depășească în timpul competiției. Călin a povestit totul într-un video pe rețelele de socializare, mărturisind că se gândește serios dacă să organizeze un concurs.

Citește și: Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026

„Ia uitați, ce amintire! Am luat termosul cu mine, dar vreau să vă arăt asta (n.r. traista), că este mai interesantă. Cine știe, poate facem mai departe un concurs pentru cine vrea să o poarte. Am venit și cu adidașii care mi-au folosit, în momentul în care eram în competiție. Ăștia sunt singurii pantaloni pe care o să îi am vreodată, la care, după cum vedeți, nu mai există eticheta. AU tăiat-o, ca să nu apară firma pe filmare. Când eram mic, puneam eticheta de la pantalon la pantalon, să pot să arăt că e de firmă. Acum, pantalonii ăștia sunt primii pe care îi am fără etichetă, ca să nu o vadă lumea", a povestit Călin Donca pe Insta Story.

Fanii săi au reacționat imediat și au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Călin se mândrește cu comunitatea lui de urmăritori și mereu e alături de ei să le arate frânturi din viața lui de zi cu zi, afacerile lui și viața de familie.

Citește și: Călin Donca, alături de familie. Cum a sărbătorit fostul concurent Survivor ziua Ariadnei și cum arată tânăra la 14 ani

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 7. Adrian Petre a primit imunitate pentru următoarele 3 consilii!...
