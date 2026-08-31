Patrice Cărăușan și Alin Bărică au organizat o petrecere specială pentru a afla sexul bebelușului. Cum au sărbătorit alături de cei dragi.

Patrice Cărăușan de la Survivor a dezvăluit sexul bebelușului. Surprizele s-au ținut lanț la petrecerea de gender reveal | Instagram

Patrice Cărăușan a dezvăluit sexul copilului. Fosta concurentă de la Survivor a avut parte de o petrecere de neuitat

Patrice Cărăușan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Fosta concurentă de la „Survivor România” urmează să devină mamă pentru prima dată, iar marele moment a fost sărbătorit alături de familie și prieteni, în cadrul unei petreceri de gender reveal.

Imaginile de la eveniment au fost împărtășite ulterior și cu urmăritorii din mediul online. Patrice a fost extrem de activă pe rețelele de socializare încă din luna iulie, atunci când a anunțat că urmează să devină mamă. De atunci, fosta concurentă de la „Survivor” le-a oferit admiratorilor mai multe imagini și detalii din această perioadă specială.

Patrice Cărăușan și Alin Bărică, pregătiți pentru rolul de părinți

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Patrice și partenerul său, Alin Bărică, așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil. Cei doi au împărtășit cu apropiații emoțiile acestui moment și au decis să organizeze o petrecere specială pentru a afla dacă vor avea o fetiță sau un băiețel.

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Înainte de marele moment, cei doi au realizat chiar și un mic sondaj alături de familie și prieteni. Fiecare invitat și-a exprimat opinia și a încercat să ghicească sexul bebelușului.

Așteptarea a luat sfârșit în cadrul petrecerii de gender reveal, unde toată lumea a fost cu ochii pe viitorii părinți.

Momentul în care s-a aflat sexul bebelușului

Patrice și Alin au avut parte de un moment plin de emoție. Cei doi au apăsat împreună butonul care urma să dezvăluie marele secret, iar în spatele lor au apărut culori albastre.

Astfel, a fost confirmat faptul că cei doi urmează să devină părinții unui băiețel.

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Reacțiile celor prezenți nu au întârziat să apară. Familia și prietenii i-au felicitat pe Patrice și Alin și s-au bucurat alături de ei de vestea cea mare. Pentru fosta concurentă de la „Survivor”, momentul a fost unul cu totul special, mai ales că a putut împărtăși bucuria cu oamenii dragi.

Imagini de la petrecerea de gender reveal

Secțiunea de story a lui Patrice Cărăușan a fost inundată de imagini și filmulețe realizate în ziua evenimentului. Fosta concurentă nu s-a sfiit să împărtășească momente din timpul petrecerii și le-a arătat urmăritorilor atmosfera de sărbătoare.

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Decorurile au fost pregătite special pentru eveniment, iar invitații au petrecut împreună până târziu. Muzica, emoțiile și momentele de bucurie au transformat petrecerea într-una de neuitat.

Pentru Patrice și Alin, această perioadă marchează începutul unei noi etape. Cei doi se pregătesc să își întâmpine băiețelul și se bucură din plin de fiecare moment al sarcinii. Fosta concurentă de la „Survivor” continuă să fie prezentă în mediul online și să le împărtășească celor care o urmăresc momente importante din viața sa.