Rețeta de pulpă de miel a lui chef Orlando Zaharia. Cum pregătește friptura pentru masa de Paște

Pe masa de Paște este binevenită o friptură de miel. Chef Orlando Zaharia are o rețetă excelentă pentru cea mai savuroasă pulpă de miel. 

Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Aprilie 2026, 07:30 | Actualizat Vineri, 20 Martie 2026, 11:25
Rețeta de pulpă de miel a lui chef Orlando Zaharia | Antena 1& Instagram

Unul dintre preparatele pe care chef Orlando Zaharia le pregătește cu ocazia sărbătorilor Pascale este pulpa de miel. Juratul de la Chefi la cuțite a prezentat rețeta lui pentru o friptură fragedă, suculentă și pur și simplu delicioasă.

Pentru pulpa de miel, chef Orlando Zaharia pregătește și un sos savuros, iar rezultatul este foarte gustor.

Ingrediente pentru friptura de miel după rețeta lui chef Orlando Zaharia

  • pulpă de miel;
  • sare;
  • piper macinat și boabe;
  • 2 bețe scorțișoară;
  • vin alb;
  • borș (de putină);
  • 1-2 foi de dafin;
  • roșii cherry;
  • usturoi;
  • cimbrișor;
  • o lingură de sumac;
  • unt.

Rețeta lui chef Orlando Zaharia pentru friptura de miel. Mod de preparare

„Începem prin a face câteva incizii în pulpă, unde vom introduce usturoi. Apoi, într-o tigaie, asezonăm cu sare, piper măcinat și boabe de piper. Nu adăugăm vin deasupra, ci sub pulpă. Secretul gustului intens? Borș de putină! Punem scorțișoară, adăugăm 1-2 foi de dafin, acoperim cu folie de pergament și folie de aluminiu. Sigilăm bine și băgăm la cuptor.

După 1h și 45 de minute la cuptor, scoatem pulpa. Pregătim un sos delicios cu zeama rămasă, roșii cherry, usturoi zdrobit, cimbrișor și o lingură de sumac. Turnăm sosul peste pulpă și o băgăm din nou la cuptor, fără capac, pentru încă 20 de minute. Rezultatul? O friptură demnă de sărbătorile Pascale!

Pentru un plus de savoare, luăm zeama rămasă și o punem la fiert într-o tigaie, pentru a o reduce. Adăugăm unt pentru o textură cremoasă. Turnăm sosul peste friptură și… gata! Testul final? O nebunie!”, a explicat chef Orlando Zaharia.

