Rețeta de cozonac pufos ca la bunica a lui chef Ștefan Popescu. Secretele sale pentru desertul de pe masa de Paște

În așteptarea Paștelui, lui chef Ștefan Popescu îi place să prepare cozonaci cu multă nucă, gustoși și bine crescuți, ca la bunica. Juratul de la Chefi la cuțite a împărtășit rețeta lui de cozonaci de sărbători.

Rețeta de cozonac pufos de Paște a lui chef Ștefan Popescu | Antena 1& Instagram

Cozonacul este unul dintre deserturile tradiționale preferate ale românilor și nu are cum să lipsească de pe masa de Paște.

Când prepară cozonaci de sărbători, chef Ștefan Popescu ține cont de câteva detalii și ne recomandă să-i urmăm exemplul.

Rețeta de cozonac pentru Paște. Ce secrete are chef Ștefan Popescu pentru cel mai gustos și pufos cozonac

„Foarte important la cozonaci, în primul rând, este să crească. Vrem să ne iasă cel mai tare cozonac”, a spus chef Ștefan Popescu, precizând că un detaliu pentru potențarea gustului este sarea: „Totdeauna în prăjituri și cozonaci se pune sare să accentueze gustul”, a spus chef Ștefan Popescu.

Articolul continuă după reclamă

Pentru textura pufoasă trebuie să avem grijă la o greșeală pe care mulți o fac când se lipește compoziția la frământat.

Când frământăm compoziția, chef Popescu ne recomandă să nu adăugăm făină în plus dacă se lipește, pentru că va deveni prea tare cozonacul.

De asemena, un alt detaliu de care trebuie să ținem cont potrivit lui chef Ștefan Popescu este că laptele folosit trebuie să fie călduț și nu fierbinte!

Iată cum a gătit chef Ștefan Popescu 2 cozonaci pentru Paște (a câte un kilogram de aluat fiecare).

Vezi mai jos rețeta de cozonac pufos de Paște a lui chef Ștefan Popescu, cu lista completă d eingrediente și mod de preparare.

Ingrediente pentru cozonacul de Paște al lui chef Ștefan Popescu

Rețetă cozonac de Paște - INGREDIENTE ALUAT:

• 1 kg făină albă tip 000 (cernută de 2 ori) și pusă într-un bol încăpător;

• 50 g drojdie proaspătă;

• 550 ml lapte integral, călduț (nu fierbinte!);

• 250 g zahăr;

• 5 gălbenușuri

• 1 ou întreg

• 200 g unt (82% grăsime), topit și călduț

• Coaja rasă de la 1 lămâie și 1 portocală

• 1 linguriță extract de vanilie

• 1/2 linguriță sare

• 60ml ulei (pentru frământat la final)

Rețetă cozonac de Paște - INGREDIENTE UMPLUTURĂ CU NUCĂ ȘI ALBUȘ:

• 450 g nucă măcinată

• 150 g zahăr

• 5 albușuri (de la ouăle separate pentru gălbenușuri)

• 1 linguriță esență de rom

• 100 g rahat, tăiat cuburi mici

• Un praf de sare

„Cozonaci cu multă nucă și iubire” de la chef Ștefan Popescu. Mod de preparare

„Pentru un cozonac perfect trebuie să începi cu începutul, iar începutul este maiaua compusă din: lapte călduț, zahăr, care ajută drojdia să crească foarte bine, 1-2 linguri de făină și drojdia”, a spus chef Ștefan Popescu prezentându-și rețeta de cozonac cu nucă, ideal pentru masa de sărbători.

Chef-ul a acoperit vasul cu o folie și a lăsat compoziția pentru maia să crească și să se facă spumă timp de 10 minute, timp în care juratul de la Chefi la cuțite a pus într-un bol 5 gălbenușuri, tot zahărul, coaja rasă de la o lămâie și o portocală, esența de vanilie, un ou întreg, lapte călduț, iar apoi a adăugat maiaua crescută și a amestectat.

În alt bol a turnat făină cernută în prealabil, apoi a adăugat compoziția pregătită anterior și a amestecat.

„Se frământă 30 de minute. Nu vă speriați dacă se lipește. Nu adăugați făină în plus, altfel o să iasă tare!”, este sfatul lui chef Popescu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce a frământat cu mâinile, chef Popescu a pus compoziția la un aparat de frământat, unde a mai lăsat-o 30 de minute și a adăugat untul în fir, puțin câte puțin.

Untul trebuie adăugat după ce aluatul a fost frământat, pentru a nu-i afecta structura și elasticitatea.

După ce a pregătit compoziția pentru aluat, chef Ștefan Popescu a trecut la cremă.

Crema de miez de nucă se prepară astfel:

Pentru crema cozonacului de Paște, chef Ștefan Popescu a bătut albușurile până s-a format o bezea, un pic de sare, apoi a încorportat nuca, zahărul, esența de rom și rahatul. Cozonacii se împletesc și se așază în tăvile unse cu unt și făină. Înainte de a pune cozonacii la cuptor, chef-ul i-a uns cu ou și lapte, a presărat puțin zahăr pentru crustă, apoi i-a lăsat la cuptor pentru 50 de minute la 170 de grade.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Au ieșit 2 cozonaci foarte bine crescuți, pufoși și delicioși! Aceasta a fost rețeta de cozonaci a lui chef Ștefan Popescu.

Citește și: Rețeta de pască cu aluat de cozonac a lui chef Ștefan Popescu. Care e ingredientul secret pentru preparatul de Paște