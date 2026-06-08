Descoperă ce reacție a avut Lucian Popa, atunci când a aflat că a ratat trofeul Survivor România.

În marea finală a emisiunii Survivor România, Lucian Popa și Gabi Tamaș au fost cei doi concurenți pe care publicului a putut să îi voteze, după ce Patricia Vizitiu și Ramona Micu au fost eliminate în urma probelor individuale.

Descoperă în rândurile de mai jos ce reacție a avut Lucian Popa când a auzit că a ratat trofeul Survivor România 2026, dar și ce i-a zis Gabi Tamaș la ureche, în marea finală.

Ce reacție a avut Lucian Popa când a auzit că a ratat trofeul Survivor! Ce i-a zis Gabi Tamaș la ureche, în marea finală

Patricia Vizitiu, Ramona Micu, Gabriel Tamaș și Lucian Popa au fost cei patru concurenți care au demonstrat că merită să ajungă în ultima etapă a competiției. Aceștia au trecut prin două probe individuale extrem de dificile, la finalul cărora s-au decis marii finaliști Survivor România 2026: Lucian Popa și Gabi Tamaș.

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„Le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Pentru mine a fost o experiență foarte grea, am reușit să trec peste toate obstacolele de aici, iar cei care au fost alături de mine și au apreciat caracterul meu, bunul simț, mă pot vota. Ce să spun? Fiecare să își urmeze visul, iar oamenii cu bun simț și cu caracter frumos să rămână așa, să creadă în visul lor și să creadă în ei, așa cum am făcut eu și să meargă până la capăt”, a fost mesajul emoționant transmis de Lucian Popa, chiar cu puțin timp înainte ca Adi Vasile să anunțe că liniile de vot s-au oprit.

După o votare intensă, cu mai bine de 30.000 de voturi înregistrate, Gabi Tamaș a fost cel care a câștigat marele trofeu în valoare de 100.000 de euro, demonstrând astfel că a fost cel mai bun dintre concurenți, dar și cel mai îndrăgit.

Acesta a fost momentul în care camerele de filmat au surprins ce reacție a avut Lucian Popa când a auzit că a ratat trofeul Survivor, dar și ce i-a zis Gabi Tamaș la ureche, în marea finală.

Astfel, Lucian Popa a dat dovadă de foarte mult fairplay și a fost chiar primul care s-a ridicat de pe scaun ca să îl felicite pe învingător. La rândul său, Gabi Tamaș l-a bătut prietenește pe spate pe rivalul său și i-a șoptit la ureche: „Bravo, frate”, tot ca o dovadă de fairplay, lucru ce a fost apreciat din plin de telespectatorii emisiunii Survivor România 2026.