Survivor, 13 martie 2026. Cine a câștigat jocul de recompensă. Cum s-a descurcat Olga Barcari pe teren. Pentru ce miză au luptat

Săptămâna 10 din Survivor România 2026 a început pentru Faimoși cu o surpriză de proporții, chiar înainte de jocul de recompensă. O nouă concurentă și-a făcut apariția în Republica Dominicană, după ce Naba Salem a fost eliminată din competiție în urma problemelor medicale.

Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 23:00 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 23:11

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Faimoși în săptămâna 10 din Survivor România 2026. Chiar înainte de jocul de recompensă, aceștia au primit o vizită neanunțată din partea Olgăi Barcari.

Apariția make-up artistului l-a luat prin surprindere pe Gabi Tamaș. Concurentul s-a bucurat foarte mult să o revadă pe tânără. De asemenea, Olga Barcari a izbucnit în lacrimi atunci când a văzut prin ce transformare radicală a trecut sportivul.

Mai mult, toți au răsuflat ușurați la aflarea veștii că vor avea o nouă concurentă în echipă. Aceștia speră ca venirea ei să fie un plus pentru tribul lor, aducând cât mai multe puncte în competiția din Republica Dominicană.

Cine a câștigat jocul de recompensă din săptămâna 10 Survivor România 2026, de pe 13 martie

Tot în ediția de vineri din Survivor România, de pe 13 martie 2026, Războinicii și Faimoșii au trecut printr-o nouă provocare pe traseu. De data aceasta, concurenții au luptat pentru o recompensă uriașă: pizza, suc și distracție.

„Dacă până acum ați fost pregătiți și de mâncare, și de momente plăcute. Acum, sub această cupolă, aveți încă o dată toate acestea și, inclusiv, distracție. Recompensa voastră de astăzi: aveți o pizza, o băutură răcoritoare și șansa de a vă plimba cu aceste buggy-uri prin junglă”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile, după vestea că Olga Barcari se alătură Faimoșilor.

De asemenea, prezentatorul TV a oferit informații și despre proba jocului de recompensă: „Jocul de astăzi este în felul următor. Veți începe cu acel tobogan, urmat de o intrare în apă. O să ajungeți pe o bârnă foarte lungă pe care trebuie să o traversați până când vă veți cățăra pe o plasă. La partea finală o să aveți o masă pe care va trebui să glisați discuri, astfel încât să doborâți toate totemurile. Cine va face acest lucru primul câștigă un punct. Astăzi luptăm până la 10!”.

Un detaliu care a fost menționat încă de la început a fost faptul că un concurent din echipa albastră nu va putea intra pe teren. Cav nu a primit acceptul doctorilor pentru a juca, după ce a fost supus unei investigații medicale.

Competiția dintre Războinici și Faimoși a fost aprigă, însă un singur trib a fost desemnat câștigător. Concurenții din echipa albastră a reușit să primească victoria, cu un scor neașteptat.

„Astăzi s-a văzut că n-am depins de trei membrii! Sunt mândru de ei!”, a spus Beleuț.

„Astăzi am văzut un Beleuț care și-a arătat potențialul!”, a ținut Aris Eram să evidențieze.

„Nu sunt dezamăgită! Astăzi a fost despre ei, norocul a fost de partea lor! Eu consider că echipa mea s-a prezentat destul de bine și vor urma și alte jocuri”, a dezvăluit Patricia din echipa roșie.

„Lucrurile vor fi din ce în ce mai rele pentru Faimoși! Vor plânge după aceste recompense!”, a fost amenințările lui Cav.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

