Antena Căutare
Home Survivor Stiri Survivor, 10 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Consiliul care a adus emoții puternice

Survivor, 10 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Consiliul care a adus emoții puternice

În ediția de 10 mai 2026 s-a aflat ce concurent a fost eliminat. Consiliul a adus emoții puternice pentru toată lumea. Vezi ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 10 Mai 2026, 23:40 | Actualizat Duminica, 10 Mai 2026, 14:23
Survivor, 10 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Consiliul care a adus emoții puternice | antena 1
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Înainte de a vota cine anume va merge la duel, concurenții din Survivor 2026 și-au făcut câteva strategii. Au decis să-l păcălească pe Cristian Boureanu și să-l facă să creadă că el va fi cel care va avea și cele mai multe șanse să iasă din concurs.

De asemenea, Marian Godină și Gabriel Tamaș și-au exprimat amândoi dorința de a ieși din competiție pentru a se întoarce la oamenii dragi. Ce a urmat, i-a luat pe telespectatori prin surprindere.

Ce concurent a fost eliminat. Consiliul care a adus emoții puternice

Marian Godină a declarat înainte de consiliu că s-a plictisit în tabăra Survivor 2026 și că cea mai mare dorință a sa este să plece înapoi acasă și să stea cu familia sa.

Articolul continuă după reclamă

„Aș vrea să intru la duel cu Gabi.”, a declarat Marian Godină. În final, dat fiind faptul că un singur concurent nu s-a aflat alături de colegii săi când au făcut planurile pentru cursa de eliminare, a fost Cristian Boureanu cel care a fost păcălit de ceilalți concurenți.

„La final, voi stinge flacăra celui care va pierde duelul de eliminare.”, i-a anunțat Adi Vasile pe concurenți, înainte de a-și exprima părerile și de a se vota spre cursa de eliminare. Marian Godină a fost singurul concurent care nu a câștigat jocuri de comunicare, și astfel niciodată nu a putut vorbi cu familia sa.

După ce Lucian și-a făcut strategia și l-a păcălit astfel pe Cristian Boureanu, l-a numit la duel pe Gabriel Tamaș, alături de Marian Godină. Deși amândoi au oferit tot ce au putut pe teren, în cele din urmă a fost Marian Godină cel care a fost eliminat din competiție.

Citește și: Survivor, 10 mai 2026. Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții

„Nu mă doare, mă bucur pentru ei și spun sincer. Simt prin ei bucuria pe care au simțit-o. La orez sau la mâncare poate aș putea să mă oftic vreodată. În curând voi avea ocazia să comunic direct cu ei.”, și-a exprimat Marian Godină părerea.

Părerile concurenților din Survivor România după finalizarea duelului

Odată finalizat duelul și după ce toată lumea a aflat că Marian Godină va fi cel care va pleca acasă, câțiva dintre concurenți și-au exprimat părerile cu privire la ceea ce s-a petrecut de-a lungul timpului în tabăra Survivor.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 18. Cine a câștigat jocul de imunitate. Concurenții au primit vești bune de la Adi Vasile

„Eu ți-am fost prieten de la început. Ți-am dat un sfat bun, nu te-am jignit personal, tot timpul ți-am atras atenția. E decizia ta, dacă asta consideri.”, i-a spus Cristian Boureanu lui Lucian, înainte de a-l trimite la duel pe Gabriel Tamaș.

Survivor, 10 mai 2026. Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau” Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Observatornews.ro Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă" Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Antena 3 O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă O noapte la minus 28 de grade, pe un vârf de 4.200 de metri, pentru a fotografia triplul arc al Căii Lactee. Imaginea e spectaculoasă
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Survivor, 10 mai 2026. Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții
Survivor, 10 mai 2026. Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Un joc cu o miză emoționantă, un Consiliu tensionat cu voturi surprinzătoare și un Duel al orgoliilor
Un joc cu o miză emoționantă, un Consiliu tensionat cu voturi surprinzătoare și un Duel al orgoliilor
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr, câte o gogoașă” 
Doi soți au fost șocați să descopere că un bărbat locuia în subsolul casei lor. „Mai dispărea un măr,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți!
Ilie Bolojan, făcut praf de Alina Gorghiu! PNL se rupe în bucăți! BZI
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an
Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an Jurnalul
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând!
VINERI se schimbă norocul! 4 zodii primesc, în sfârșit, CEA MAI BUNĂ VESTE! Vin 7 zile bune la rând! Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important
Nicușor Dan a semnat decretul. România a decis să iasă dintr-un tratat important Redactia.ro
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice
Jumătate de ţară intră sub cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi descărcări electrice Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x