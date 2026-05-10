Survivor, 10 mai 2026. Ce concurent a fost eliminat. Consiliul care a adus emoții puternice

În ediția de 10 mai 2026 s-a aflat ce concurent a fost eliminat. Consiliul a adus emoții puternice pentru toată lumea. Vezi ce s-a întâmplat.

Înainte de a vota cine anume va merge la duel, concurenții din Survivor 2026 și-au făcut câteva strategii. Au decis să-l păcălească pe Cristian Boureanu și să-l facă să creadă că el va fi cel care va avea și cele mai multe șanse să iasă din concurs.

De asemenea, Marian Godină și Gabriel Tamaș și-au exprimat amândoi dorința de a ieși din competiție pentru a se întoarce la oamenii dragi. Ce a urmat, i-a luat pe telespectatori prin surprindere.

Marian Godină a declarat înainte de consiliu că s-a plictisit în tabăra Survivor 2026 și că cea mai mare dorință a sa este să plece înapoi acasă și să stea cu familia sa.

„Aș vrea să intru la duel cu Gabi.”, a declarat Marian Godină. În final, dat fiind faptul că un singur concurent nu s-a aflat alături de colegii săi când au făcut planurile pentru cursa de eliminare, a fost Cristian Boureanu cel care a fost păcălit de ceilalți concurenți.

„La final, voi stinge flacăra celui care va pierde duelul de eliminare.”, i-a anunțat Adi Vasile pe concurenți, înainte de a-și exprima părerile și de a se vota spre cursa de eliminare. Marian Godină a fost singurul concurent care nu a câștigat jocuri de comunicare, și astfel niciodată nu a putut vorbi cu familia sa.

După ce Lucian și-a făcut strategia și l-a păcălit astfel pe Cristian Boureanu, l-a numit la duel pe Gabriel Tamaș, alături de Marian Godină. Deși amândoi au oferit tot ce au putut pe teren, în cele din urmă a fost Marian Godină cel care a fost eliminat din competiție.

„Nu mă doare, mă bucur pentru ei și spun sincer. Simt prin ei bucuria pe care au simțit-o. La orez sau la mâncare poate aș putea să mă oftic vreodată. În curând voi avea ocazia să comunic direct cu ei.”, și-a exprimat Marian Godină părerea.

Odată finalizat duelul și după ce toată lumea a aflat că Marian Godină va fi cel care va pleca acasă, câțiva dintre concurenți și-au exprimat părerile cu privire la ceea ce s-a petrecut de-a lungul timpului în tabăra Survivor.

„Eu ți-am fost prieten de la început. Ți-am dat un sfat bun, nu te-am jignit personal, tot timpul ți-am atras atenția. E decizia ta, dacă asta consideri.”, i-a spus Cristian Boureanu lui Lucian, înainte de a-l trimite la duel pe Gabriel Tamaș.