Survivor, 11 aprilie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 14. Ce probă au primit triburile

În ediția din 11 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, Faimoșii și Războinicii din Republica Dominicană s-au întâlnit din nou pentru o confruntare importantă: jocul pentru imunitate. Și de data aceasta, Adi Vasile a pregătit concurenților o probă extrem de dificilă, menită să testeze din plin nu doar forța fizică, ci și forța psihică și eficiența triburilor.

Vă reamintim faptul că, în ediția precedentă a emisiunii Survivor, , cele două triburi s-au confruntat pentru o recompensă savuroasă, căci Adi Vasile a pus la bătaie sanvișuri cu vită, cartofi prăjiți cu brânză, prăjituri și băuturi răcoritoare, dar și șansa de a înota cu delfinii. La finalul unei probe dificile, Faimoșii au fost cei care au avut parte de acest răsfăț. Tot în ediția de ieri, Bianca Giurcanu din tribul Faimoșilor a trecut printr-o accidentare extrem de dureroasă și a avut

Triburile s-au întâlnit în ediția din 11 aprilie 2026 la jocul de Imunitate, iar Adi Vasile a explicat tuturor regulile probei.

„Am râs, am glumit, ne-am distrat. Războinici, Faimoși, acum este timpul pentru acțiune, căci miza jocului de astăzi o să fie foarte importantă și foarte greu de obținut, ca de fiecare dată. Traseul pe care veți concura arată în felul următor: veți începe de pe acel ponton din apă, îl veți traversa și veți ajunge pe mal, unde urmează o bârnă foarte lungă, cu câteva obstacole, pe care va trebui să le dați deoparte, astfel încât să mergeți la următorul obstacol până la final, acolo unde va trebui să aruncați, pentru prima dată, cu ciocane. Trebuie să spargeți cele patru plăcuțe ceramice. E important să loviți zona vopsită ca să conteze, să aduceți punct. Apoi trebuie să aruncați cu cele două mingi legate cu funie, obiectivul vostru este ca la aruncare funia să rămână blocată în triunghi. Acela este momentul în care aduceți un punct. Astăzi, pentru imunitate, luptați până la zece puncte”, a explicat Adi Vasile, în ediția din 11 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România.

Triburile și-au făcut apoi strategiile și au decis ce concurenți trimit la luptă și în ce ordine. Prima confruntare a fost cea dintre Gigi Nicolae și Marian Godină, primul punct fiind încasat de Războinici. La a doua tură, Patricia și Ramona s-au luat la întrecere, iar punctul a mers către Faimoși. Lucian s-a întrecut cu Cristian, iar punctul a mers către Războinici.

Maria și Andreea s-au confruntat și mai rapidă a fost Andreea, așa că punctul a mers către tribul Faimoșilor.

Rând pe rând, punct după punct, cele două triburi din Republica Dominicană s-au confruntat și au sperat că vor câștiga imunitatea, în ediția din 11 aprilie 2026. Încet și sigur, Faimoșii s-au detașat, dar Războinicii s-au redresat și au egalat la scorul de 8 la 8. La final, Războinicii au câștigat imunitatea.

