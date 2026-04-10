Survivor, 10 aprilie 2026. Bianca Giurcanu, accidentare gravă pe traseu. Jocul a fost întrerupt, iar medicii au intervenit

Bianca Giurcanu a fost accidentată pe traseu, în timp ce concura împotriva Ramonei de la Războinici, în ediția de Survivor de pe 10 aprilie 2026.

Din păcate, Bianca din tribul Faimoșilor a suferit o accidentare în timpul jocului pentru recompensă și a avut nevoie de intervenția medicilor. Accidentarea s-a produs la punctul final al jocului, unde cele două concurente au aruncat inele într-un stâlp comun. În timp ce Bianca Giurcanu a mers să-și recupereze inelul, Ramona a aruncat la țintă și din nefericire a lovit-o pe Bianca în cap. Concurenta din Tribul Faimoșilor a avut nevoie de intervenția medicului, pentru că i-a țâșnit sângele.

„A fost lovită acolo Bianca de către Ramona și i-a dat sângele Biancăi. Medic!”, a spus Adi Vasile la momentul accidentului

„A venit cu cantul. I-a sărit sângele instantaneu”, a spus Cristian Boureanu.

Ramona s-a simțit vinovată de accident și a plâns: „Nu mă lasă nici să merg la ea!”, a spus concurenta de la Războinici plângând.

Patricia a înlocuit-o pe Bianca la aruncările finale, în timp ce Bianca Giurcanu primea îngrijiri medicale.

„Ghinion pentru Bianca. A fost lovită, s-a desprins un pic pielea și i-a dat sângele.. Patricia o înlocuiește. Luptă împotriva Ramonei care nu vrea să mai riște nicio aruncare atunci când o concurentă este pe traseu”, a spus Adi Vasile.

Ramona a reușit să aducă punctul pentru Faimoși.

Adi Vasile a avut un anunț important pentru telespectatori, la începutul noii ediții de Survivor: „Urmează un anunț foarte important pentru competiția Survivor. În curând se va produce unificarea celor două triburi, dar până atunci, un alt eveniment important. Urmează ca la finalul consiliului tribal următor să se deschidă porțile exilului Concurenții care vor pierde duelul de acum și până la momentul unificării nu vor părăsi competiția, ci vor merge în exil indiferent de triburile din care au făcut parte. Acolo ei vor trebuit să supraviețuiască în condiții foarte grele, departe de orice, izolați, până când vor avea o nouă șansă de a se alătura competiției în tribul unificat. Concurenții nu știu și nu vor ști absolut nimic despre acest lucru până la momentul unificării”.

