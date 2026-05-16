Survivor, 16 mai 2026. Bianca Giurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale. S-a ținut cu greu pe picioare. Ce a pățit: „Așa rău?”

Evenimentele imprevizibile nu au întârziat să apară în ediția de sâmbătă, 16 mai 2026, de la Survivor România. Bianca Giurcanu a avut parte de momente cumplite. Aceasta a avut dureri groaznice la nivelul spatelui, iar medicii au intervenit imediat.

Deși au pășit cu încredere și speranță că vor pune mâna pe colanul de imunitate, concurenții au fost nevoiți să treacă peste o adevărată provocare. Traseul de la joc a fost extrem de dificil, mai ales pentru cei care se confruntă deja cu probleme medicale.

Printre cei care au avut parte de situații delicate pe teren se numără și Bianca Giurcanu. În timp ce lupta împotriva colegilor săi, tânăra a făcut o mișcare dureroasă care i-a afectat spatele. Aceasta a trecut prin clipe de coșmar imediat după ce a ieșit de pe traseu.

Toți au fost luați prin surprindere când au văzut-o pe concurentă că abia poate să mai stea în picioare. Patricia și Andreea au încercat să o ajute, însă starea ei nu părea deloc bine. Așadar, tribul a solicitat intervenția medicului.

„Hai să încerci să mergi la doctor, Bianca!”, i-a zis Patricia

„Medic!”, au strigat colegii.

„Așa rău?”, a întrebat Andreea.

Bianca Giurcanu a primit îngrijiri medicale la Survivor România. Ce decizie a luat

Bianca Giurcanu acuza dureri uriașe la nivelul spatelui. Astfel, medicul a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor. În cele din urmă, tânăra a fost dusă pe un pat unde i s-a oferit îngrijirile necesare.

„Mi se duce în jos, dar și în sus”, a spus concurenta cu vocea tremurândă.

Deși s-a confruntat cu dureri mari, Bianca Giurcanu a decis să revină în jocul pentru imunitate. Tânăra nu a vrut să renunțe la gândul că poate obține colanul. Așadar, a continuat lupta de pe teren, chiar dacă starea ei de sănătate nu era cea mai bună.

De asemenea, colegii au ținut să o încurajeze și să-i fie alături. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Bianca Giurcanu este o persoană ambițioasă și curajoasă. De-a lungul competiției, nimic nu a putut să o oprească din a-și îndeplini scopul.

Încă o dată, concurenta a dat dovadă de perseverență. Durerile au făcut-o să se miște mai greu pe traseu, însă a încercat să țină pasul cu ceilalți.

