Lista completă a finaliștilor după a doua semifinală de la Eurovision 2026. Ce prestație a avut Alexandra Căpitănescu pe scenă

România s-a calificat în finala Eurovision 2026 după prestația spectaculoasă a Alexandrei Căpitănescu în a doua semifinală de la Viena. Artista a impresionat publicul european cu piesa „Chocke Me” și o apariție scenică apreciată de fani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 07:49 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 08:13
A doua semifinală a concursului Eurovision 2026 a fost urmărită în direct din Viena, pe 14 mai. Joi seara, 15 țări s-au confruntat pentru a câștiga un loc în marea finală care va avea loc sâmbătă, 16 mai.

Concurenții au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a impresiona publicul european și pentru a-și asigura calificarea în ultimul act al competiției. Doar 10 state au reușit să treacă mai departe după cea de-a doua semifinală, iar printre acestea se numără și România.

Albania, Australia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Malta, Norvegia, România, Cehia și Ucraina s-au numărat printre marii finaliști. Din păcate, Armenia, Azerbaidjan, Elveția, Luxemburg și Letonia nu au reușit să convingă publicul și au ratat calificarea în finală, astfel că nu vor urca pe scena Eurovision pe 16 mai.

După cele două semifinale, concurenții se pregătesc acum pentru marele spectacol de sâmbătă seara, când va fi ales câștigătorul Eurovision 2026.

Ce prestație a avut Alexandra Căpitănescu pe scenă

România a revenit în atenția Europei odată cu prestația Alexandrei Căpitănescu, artista care a reușit să readucă țara noastră în finala Eurovision după doi ani de absență și după trei ediții consecutive în care România nu a reușit să treacă de semifinale. Tânăra artistă a impresionat atât publicul, cât și juriile internaționale cu piesa „Chocke Me”, o melodie intensă, cu influențe pop și alternative, care a avut un impact puternic pe scena de la Viena.

Prezența scenică a Alexandrei a fost una dintre cele mai apreciate ale serii. Artista a mizat pe un moment emoționant, completat de un decor modern, jocuri spectaculoase de lumini și o interpretare vocală sigură. Mulți fani Eurovision au lăudat pe rețelele sociale naturalețea și energia cântăreței, considerând că România are șanse reale la un loc fruntaș în finală.

„Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și pentru fiecare persoană care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea. Artista le-a mulțumit susținătorilor pentru aprecierea și sprijinul oferit pe parcursul acestei experiențe.

